Ovo morate čuti! Evo kako se Bauk narugao dolasku Boške Ban u koaliciju

'RAFALOM U KUKURUZU' /

Ono što se nagađalo, sada je i potvrđeno. Vladajuća većina podebljana je za novu članicu - u koaliciju je ušla bivša SDP-ovka. Istodobno, politička bura zbog pjevanja Josipa Dabre o madridskoj grobnici dobila je novi zaplet, ali ne i kraj. Dabro je i dalje dio koalicije, HSLS se buni, ali iz nje još ne izlazi, a premijer poručuje: "Dabro od danas nije presudan!" Više pogledajte u prilogu.