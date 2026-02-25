Hrvati mogu biti ponosni: Imamo pet finalista za prestižnu nagradu

Veliko priznanje za hrvatske liječnike. Njih čak petero u konkurenciji je za prestižnu međunarodnu nagradu takozvani "Medicinski Oscar". Njihova istraživanja mogu značajno unaprijediti liječenje oboljelih. Odabrani su između gotovo 250 znanstveno-istraživačkih radova iz 11 zemalja.

Dok nije bila u sali, šest se godina anesteziologinja Helena Ostojić bavila znanošću i utjecajem dvaju anestetika kod onkoloških pacijenata. Njezin obavljen u prestižnom američkom časopisu, a sada je stigla i nominacija.

"Svaki dan sam u sali još plus dežurstva, tu je jako puno prekovremenih tako da je to stvarno jako puno vremena", kaže Ostojić, anesteziologinja u KB-U Dubrava.

A ono slobodno vrijeme je slikarica. No njezin prvi odabir je medicina.

"Ja se osjećam kao da sam dobila nagradu, meni samo priznaje je već nagrada. Tako da sam sretna i zahvalna svom KB-u Dubrava gdje je taj cijeli projekt nastao", kaže Ostojić.

Dvojica finalista u KB Sveti Duh

Iz sale se selimo u KB Sveti Duh koji ima dvojicu finalista.

"Dakle, što smo radili? Proučavali smo retinoblastome, oni su iako su rijetki maligni tulumi u dječjoj dobi. Kako nastaju, proučavajući signale molekule. Puno je tu neprospavanih noći, puno je tu spoja kliničke znanosti i laboratorijskog rada i odricanja", kaže Leon Marković, oftalmolo u KB Sveti Duh.

Kat niže na neurologiji čeka nas još jedan liječnik nominiran za prestižnu međunarodnu nagradu Medis Awards, Berislav Ruška, specijalizant neurologije u KB-u Sveti Duh:

"Bavili smo se poremećajima autoimunog živčanog sustava kod osoba s multiplom sklerozom. Dokazali smo da kod njih postoji progresivno oštećenje automiunog sustava, drugi rezultati su da su osobe koje su na vrijeme počele s liječenjem imale bolje rezultate."

Rezultate koji su već zapaženi u znanosti i medicini ima i dermato-venerologinja iz KBC-a Sestre milosrdnice. Dokazala je nešto što dosad nitko nije, među ostalim, da bolesnici koji imaju težu kliničku sliku imaju više vrijednosti hormona stresa.

"Poslali su mi mail, ali uopće nisam vidjela svoje ime, pogledala sam samo gornji dio, moje područje je bilo dole. Kasnije sam vidjela i nisam mogla vjerovati, pogledala sam još jednom i bila sam sretna", kaže Liborija Lugović Mihić, specijalistica dermatovenerologije KBC-a Sestre milosrdnice.

Rijeku među ovogodišnjim finalistima predstavlja profesorica Vlatka Sotošek, anesteziologija u KBC-u Rijeka.

"U svom istraživačkom radu se bavimo sustavnim promjenama koje se događaju kod bolesnika prilikom operacije na otvorenom srcu. Nastojimo pronaći molekule koje će pokazati na koji način će se bolesnici oporaviti ili će nastati neke komplikacije", kaže Sotošek.

Pobjednici će se znati sredinom ožujka. Novčani dio nagrade iznosi oko 3000 eura. Nagrada nije velika, ali njihova istraživanja mogla bi biti veliki iskorak za skrb i liječenje oboljelih. I to je ono najvažnije.