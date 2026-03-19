Zrakoplovne kompanije najavljuju poskupljenja avionskih karata: Imaju savjet za putnike

Najveće europske aviokompanije upozoravaju da će rast cijena goriva zbog sukoba na Bliskom istoku dovesti do poskupljenja avionskih karata. Putnicima savjetuju da karte rezerviraju ranije.

Prijevoznici su dio cijena goriva unaprijed osigurali, ali navode da to neće dugo trajati. Kako te zaštite istječu, očekuje se prebacivanje troškova na putnike, piše The Guardian.

Air France-KLM i Lufthansa povećavaju broj letova prema Aziji zbog poremećaja u prometu preko Bliskog istoka i smanjenog rada čvorišta u Perzijskom zaljevu. EasyJet navodi da trenutačno nema problema s opskrbom gorivom u Europi, ali upozorava da bi cijene karata mogle rasti. Ryanair također ne očekuje kratkoročne poremećaje, ali upozorava da bi dulje razdoblje visokih cijena goriva utjecalo na poslovanje.

Prema podacima IATA-e, cijena kerozina bila je krajem prošlog tjedna 94% viša od godišnjeg prosjeka. Cijene nafte dodatno su porasle zbog eskalacije sukoba.

Lufthansa je dodala 40 letova prema Aziji, a Air France-KLM povećava kapacitete zbog potražnje na rutama prema Aziji i Africi. British Airways uvodi nove rute koje zaobilaze zračni prostor Bliskog istoka, uključujući letove prema Australiji preko Azije, te povećava broj letova prema Karibima.

Udruženje Airlines for Europe pozvalo je EU na smanjenje zelenih poreza i upozorilo na gubitak konkurentnosti u odnosu na prijevoznike izvan EU-a. Također traže izmjene planiranih obveza za korištenje održivih goriva. Europski povjerenik za promet Apostolos Tzitzikostas poručio je da industrija sama treba ulagati u razvoj takvih goriva.

