Na popularnim jezerima pojavile crne točkice u vodi, stručnjaci objasnili o čemu je riječ

Posjetitelji nekoliko kupališta u okolici Bratislave mogli su posljednjih dana primijetiti sitne tamne točkice na površini vode, što je izazvalo zabrinutost građana, prenosi tnlive.sk.

Iz Regionalnog zavoda za javno zdravstvo u Slovačkoj poručuju da nema razloga za zabrinutost jer se ne radi o pojavi opasnoj za zdravlje kupača.

Tijekom predsezonskih analiza vode na lokalitetima Vajnorsko jezero i Nove Košariska stručnjaci su zabilježili prisutnost takozvanih "crnih točkica", prirodnog biološkog fenomena povezanog s jednostaničnim organizmom Stentor amethystinus.

Organizam vidljiv i bez mikroskopa

Riječ je o trepetljikašu koji prirodno nastanjuje određene vodene ekosustave te je osjetljiv na svjetlost. Zbog toga se kreće prema bolje osvijetljenim dijelovima vode, a kada se pojavi u većem broju, može postati vidljiv i golim okom.

Na površini vode tada može stvarati tamne nakupine ili zrnaste prevlake kojhe izgledom podsjećaju na sitne čestice prljavište.

Riječ je uglavnom o estetskom problemu

Kako prenosi tnlive.sk, stručnjaci ističu kako prisutnost ovog organizma ne utječe na zdravstvenu ispravnost vode za kupanje te ne predstavlja opasnost za ljude. Međutim, u slučaju jačeg razmnožavanja mogu se pojaviti manje estetske neugodnosti, kada se sitne crne točkice zadržavaju na kupaćim kostimima.

Unatoč neobičnom izgledu vode, nadležni poručuju da je riječ o prirodnoj pojavi te da posjetitelji mogu bezbrižno nastaviti koristiti kupališta.