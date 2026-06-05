Jurio Vukovarskom - na romobilu! 'Vozio je brže od mene u autu, sigurno 50 km/h'

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SNIMKA IZ ZAGREBA /

Brza i neodgovorna vožnja električnih romobila sve češće izaziva zabrinutost u vozača prometu. Jedan takav slučaj dogodio se u petak na Ulici grada Vukovara u Zagrebu.

Čitatelj nam je poslao snimku na kojoj mladić vozi romobil puno većom brzinom od dopuštene, i to trakom za automobile.

'Ja sam se vozio 45 km na sat, a on je bio brži od mene. Sigurno je vozio 50 na sat', komentirao nam je čitatelj.

Što kaže zakon?

Električni romobili u Hrvatskoj zakonski su definirani kao osobna prijevozna sredstva, a njihovo korištenje u prometu strogo je ograničeno, osobito kada je riječ o brzini i sigurnosti.

Vozači romobila smiju se kretati biciklističkim stazama, a ako ih nema, iznimno i površinama namijenjenima pješacima ili cestama gdje je ograničenje brzine do 50 km/h, uz obvezu posebnog opreza.

Prema važećim propisima, romobili smiju imati maksimalnu konstrukcijsku brzinu do 25 km/h te snagu motora do 0,6 kW.

Sve iznad toga ne smatra se više standardnim električnim romobilom u prometnom smislu i takva vozila ne bi smjela sudjelovati u prometu kao osobna prijevozna sredstva.

Kazne za prekršitelje

Vožnja romobila koji može postići znatno veće brzine, poput 40 ili 50 km/h, smatra se nepropisnom uporabom vozila. U takvim slučajevima policija može prekršajno sankcionirati vozača, a vozilo se može tretirati kao tehnički neispravno ili neregistrirano, što može dovesti i do njegovog privremenog oduzimanja.

Kazne za prekršaje vezane uz romobile variraju ovisno o situaciji. Za osnovne prekršaje, poput nepropisne vožnje po površinama gdje nije dopušteno ili kršenja prometnih pravila, kazne se najčešće kreću oko 30 eura.

U slučajevima opasne vožnje ili ozbiljnog ugrožavanja sigurnosti u prometu, kazne mogu biti od 60 eura pa do 260 eura, ovisno o težini prekršaja i okolnostima.