Zastupnici jednoglasno odlučili: 'Režemo si plaće!' Nije u Hrvatskoj, nego kod susjeda

KAKVA UŠTEDA! /

Za 40 posto se smanjuju plaće parlamentarnih zastupnika. Ukidaju se naknade za mobitele, drastično režu naknade za stanovanje. A odluka je donesena jednoglasno. Šteta samo što se ne radi o Hrvatskoj, nego o Mađarskoj.

Eto tako se režu troškovi u vladi premijera Petera Magyara, kojim žele smanjiti pritisak na državni proračun. A novac koji će tako uštedjeti bit će dovoljan da pokrije operativne troškove parlamenta za cijelu godinu. 3690 eura, toliko iznosi nova plaća zastupnika od sljedećeg mjeseca. Manju plaću imat će i premijer, koji kaže da država mora smanjiti nepotrebne troškove nakon godina korupcije. Podsjetit ću vas da su u Hrvatskoj plaće zastupnika prije dvije godine porasle za 70 posto. Na oko 4 tisuće eura, uz objašnjenje da je to antikoruptivna mjera.