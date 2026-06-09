Dalić poslao poruku susjedima uoči SP-a: Evo što je rekao o Bosni i Hercegovini pred put u SAD

Nakon poraza od Belgije u Rijeci u utorak i pobjede nad Slovenijom u Varaždinu u nedjelju, hrvatsku reprezentaciju čeka put u Teksas. Pripreme su završene, a fokus je sada u potpunosti na Svjetskom prvenstvu koje počinje za dva dana. Prvi nastup Hrvatske na turniru zakazan je za osam dana, kada će se Vatreni sučeliti s Engleskom.

U zemlji u kojoj gotovo svatko ima svoje mišljenje o nogometu, postoji samo jedan službeni izbornik, Zlatko Dalić. Uoči odlaska u Sjedinjene Američke Države pronašao je vrijeme za još jedan razgovor. Gostujući u emisiji RTL Direkt kod Mojmira Pastorčić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije osvrnuo se i na Bosnu i Hercegovinu te atmosferu koja se stvorila oko susjeda.

Na Svjetsko prvenstvo se plasirala i BiH, je li vas netko pitao za savjet?

Drago mi je da se Bosna i Hercegovina plasirala. Na neki način kopirali su hrvatski model. Napravili su dobru atmosferu, dobar miks igrača i izbornik je birao igrače prema zaslugama. Sami su rekli da im je hrvatska reprezentacija bila putokaz. Želim im puno sreće.

Cijeli razgovor s izbornikom pogledajte OVDJE.