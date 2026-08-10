Veliki sukob na vrhu FIFA-e: Infantino ostao bez još jedne potpore

Pritisak na Giannija Infantina sve je veći. UEFA je dobila podršku AFC-a i CONCACAF-a, a tri su konfederacije zajedničkim priopćenjem kritizirale način na koji predsjednik FIFA-e vodi svjetski nogomet.

Njihov potez dolazi nakon što je UEFA odlučila nastaviti bojkot FIFA-inih natjecanja, unatoč Infantinovu odustajanju od plana o prodaji Svjetskog prvenstva privatnim investitorima. Iz UEFA-e su ranije poručili da su izgubili povjerenje u čelnika FIFA-e.

U zajedničkoj izjavi UEFA, AFC i CONCACAF naglasili su da nogomet „ne pripada nijednom pojedincu niti instituciji“, već igračima, navijačima, klubovima i savezima.

Posebno su istaknuli pitanje integriteta i odgovornosti vodstva FIFA-e. Poručili su da nogometu treba vodstvo koje mu služi, a ne ono koje pokušava njime vladati.