FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVE VIŠE OTPORA /

Veliki sukob na vrhu FIFA-e: Infantino ostao bez još jedne potpore

Veliki sukob na vrhu FIFA-e: Infantino ostao bez još jedne potpore
×
Foto: Mark Pain/Alamy/Profimedia

Posebno su istaknuli pitanje integriteta i odgovornosti vodstva FIFA-e

10.8.2026.
11:36
Sportski.net
Mark Pain/Alamy/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Pritisak na Giannija Infantina sve je veći. UEFA je dobila podršku AFC-a i CONCACAF-a, a tri su konfederacije zajedničkim priopćenjem kritizirale način na koji predsjednik FIFA-e vodi svjetski nogomet.

Njihov potez dolazi nakon što je UEFA odlučila nastaviti bojkot FIFA-inih natjecanja, unatoč Infantinovu odustajanju od plana o prodaji Svjetskog prvenstva privatnim investitorima. Iz UEFA-e su ranije poručili da su izgubili povjerenje u čelnika FIFA-e.

U zajedničkoj izjavi UEFA, AFC i CONCACAF naglasili su da nogomet „ne pripada nijednom pojedincu niti instituciji“, već igračima, navijačima, klubovima i savezima.

Posebno su istaknuli pitanje integriteta i odgovornosti vodstva FIFA-e. Poručili su da nogometu treba vodstvo koje mu služi, a ne ono koje pokušava njime vladati.

UefaFifaGianni InfantinoAleksander čeferin
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike