Brutalan napad na maloljetnika u zagrebačkom naselju: Sve se dogodilo u pol bijela dana

Težak napad dogodio se u nedjelju poslijepodne na zagrebačkom Trnju, gdje su dvojica nepoznatih mlađih počinitelja nasrnula na maloljetnika i otela mu romobil.

Sve se dogodilo oko 13.20 sati u Starotrnjanskoj ulici, izvještava PU zagrebačka.

Maloljetnik je u napadu zadobio teške ozljede, a nakon intervencije hitnih službi prevezen je u Kliniku za dječje bolesti Zagreb.

Napadači su nakon incidenta pobjegli, a policija za njima traga. Kriminalističko istraživanje je u tijeku i utvrđuju se sve okolnosti napada.