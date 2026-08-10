Brutalan napad na maloljetnika u zagrebačkom naselju: Sve se dogodilo u pol bijela dana

NESREĆA U ROGOZNICI /
Mladić izgubio kontrolu nad romobilom i zadobio teške tjelesne ozljede
Kriminalističko istraživanje je u tijeku i utvrđuju se sve okolnosti napada
Težak napad dogodio se u nedjelju poslijepodne na zagrebačkom Trnju, gdje su dvojica nepoznatih mlađih počinitelja nasrnula na maloljetnika i otela mu romobil.
Sve se dogodilo oko 13.20 sati u Starotrnjanskoj ulici, izvještava PU zagrebačka.
Maloljetnik je u napadu zadobio teške ozljede, a nakon intervencije hitnih službi prevezen je u Kliniku za dječje bolesti Zagreb.
Napadači su nakon incidenta pobjegli, a policija za njima traga. Kriminalističko istraživanje je u tijeku i utvrđuju se sve okolnosti napada.