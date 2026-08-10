FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŠKO JE OZLIJEĐEN /

Brutalan napad na maloljetnika u zagrebačkom naselju: Sve se dogodilo u pol bijela dana

Brutalan napad na maloljetnika u zagrebačkom naselju: Sve se dogodilo u pol bijela dana
×
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Kriminalističko istraživanje je u tijeku i utvrđuju se sve okolnosti napada

10.8.2026.
12:34
Jaga Komazec
Sasa Miljevic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Težak napad dogodio se u nedjelju poslijepodne na zagrebačkom Trnju, gdje su dvojica nepoznatih mlađih počinitelja nasrnula na maloljetnika i otela mu romobil.

Sve se dogodilo oko 13.20 sati u Starotrnjanskoj ulici, izvještava PU zagrebačka.

Maloljetnik je u napadu zadobio teške ozljede, a nakon intervencije hitnih službi prevezen je u Kliniku za dječje bolesti Zagreb.

Napadači su nakon incidenta pobjegli, a policija za njima traga. Kriminalističko istraživanje je u tijeku i utvrđuju se sve okolnosti napada.

Pu ZagrebačkaNapadTrnjeRomobil
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike