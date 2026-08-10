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NAPAD U BEOGRADU /

Užas u središtu grada: Djevojčice izbole djevojku nožem pa pokušale sakriti dokaze

Užas u središtu grada: Djevojčice izbole djevojku nožem pa pokušale sakriti dokaze
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Foto: Shutterstock

Policija je pronašla dijelove noža i izuzela ih u sklopu istrage

10.8.2026.
10:39
Jaga Komazec
Shutterstock
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Nešto poslije jedan sat u noći ozlijeđena je djevojka (18) nakon što su je nekoliko puta ubole dvije maloljetnice u središtu Beograda. 

Prema pisanju Telegrafa, sve se dogodilo u Ulici braće Krsmanović, a djevojčice su pobjegle nakon napada. Ranjena 18-godišnjakinja ostala je na mjestu napada. 

Policija je identificirala osumnjičene djevojčice, a zbog sumnje da je počinila kazneno djelo nasilničkog ponašanja uhićena je djevojčica od 15 godina. Ona je po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu ispitana u prisutnosti roditelja.

Jedna od napadačica ima samo 13 godina

Druga djevojčica ima 13 godina i budući da zbog dobi nije kazneno odgovorna, s njom će obaviti razgovor u prisutnosti roditelja, a slučaj je proslijeđen Centru za socijalni rad.

Prema dostupnim informacijama, djevojčice su nakon napada pokušale ukloniti tragove. Nož kojim su napale i ozlijedile djevojku navodno su slomile i odbacile na području Starog grada.

Policija je pronašla dijelove noža i izuzela ih u sklopu istrage.

NapadUbod NozemMaloljetniceBeograd
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