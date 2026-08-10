Denis (38) leži u komi u Irskoj, obitelj ga želi vratiti: Uključilo se Ministarstvo zdravstva

Riječanin Denis Vejzović (38) nalazi se u komi u bolnici u irskom Corku nakon puknuća aneurizme, dok njegova obitelj pokušava organizirati hitan medicinski prijevoz u Hrvatsku.

Prema dostupnim informacijama, liječnici u Irsk Ukloj procjenjuju da više nema izgleda za oporavak te razmatraju isključenje s uređaja koji ga održavaju na životu. Obitelj, međutim, želi nastavak liječenja u Hrvatskoj i nada se da bi mu tamo mogla biti pružena nova prilika.

U slučaj se uključilo i Ministarstvo zdravstva, koje je potvrdilo da je upoznato sa situacijom i da poduzima korake u okviru svojih ovlasti.

"U ovakvim situacijama uobičajeni je protokol da se obitelj što žurnije obrati Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Irskoj, koje pruža konzularnu pomoć te koordinira potrebne operativne aktivnosti", ističu iz Ministarstva.

Uključili se Ministarstvo i Veleposlanstvo

Dodaju kako im se Veleposlanstvo u Dublinu obratilo 6. kolovoza sa zamolbom obitelji da se razmotri mogućnost nastavka liječenja u Hrvatskoj.

Kako piše Novi list, odmah je uspostavljen kontakt između liječničkih timova bolnice u Corku i KBC-a Zagreb kako bi se razmijenila medicinska dokumentacija i procijenilo njegovo zdravstveno stanje.

Pokrenuti su i postupci prema HZZO-u radi rješavanja formalnopravnih i financijskih pitanja mogućeg prijevoza, dok se istodobno procjenjuje je li pacijent u stanju podnijeti transport.

Iz Ministarstva naglašavaju da eventualni prihvat u Hrvatskoj ovisi ponajprije o procjeni irskog liječničkog tima, ali i o dogovoru hrvatskih i irskih stručnjaka.

Pokrenuta i online akcija pomoći

Obitelj i prijatelji pokrenuli su i GoFundMe kampanju kako bi prikupili novac za troškove koji bi mogli nastati tijekom njegove borbe, među ostalim za drugo liječničko mišljenje, eventualni prijevoz i nastavak liječenja.

"Kao obitelj, nismo spremni odustati. Želimo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo Denisu pružili svaku moguću priliku", poručili su.

Dosad je u akciji prikupljeno više od 100 tisuća eura, čime je premašen početni cilj od 50 tisuća eura.