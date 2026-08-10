Iskusni stručnjak bez rukavica o problemima Hajduka i ulozi Livaje: 'Opet isto na Poljudu'

Nakon još jednog neočekivanog posrtaja i samo boda osvojenog protiv Istre na Poljudu u nedjelju navečer (2-2, gol Istre u posljednjim sekundama za remi), Hajduk je ponovno u fokusu javnosti. Splićani su izgubili pet od šest mogućih bodova u prva dva kola SHNL-a, a dojam je da se stari problemi samo ponavljaju. O utakmici, taktičkim odlukama i dubljim uzrocima krize razgovaramo s iskusnim nogometnim trenerom Draženom Besekom, koji je nudi detaljnu analizu stanja u splitskom klubu.

Iako je Hajduk dominirao većim dijelom susreta i bio bliži pobjedi, na kraju je mlada i, kako Besek kaže, "nogometno bezobrazna i drska" momčad Istre zasluženo odnijela bod. No, remi je samo simptom puno dubljih problema koji muče splitsku momčad, od obrane koja kronično prima golove u završnicama do napada koji teško realizira stvorene prilike.

Propuh u obrani i problem zvan 'vrijeme'

Hajduk je ponovno prosuo bodove u samoj završnici. Gdje vidite ključne probleme, u lošoj realizaciji ili u obrani koja opet nije izdržala?

"Opet su dobili gol u posljednjim minutama. Hajduk nije bio toliko loš da bi izgubio dva boda, ali nogomet je prevrtljiv i samo ono dok sudac ne da znak za kraj utakmice se broji. Hajduk je nesretno izgubio dva boda, Hajduk je mogao pitanje pobjednika rješiti prije, ali nije. Hajduk je bio bliži pobjedi, a zbog čega nije? E, to zahtjeva jednu analizu".

Slušamo onda...

"Dakle, u ovoj utakmici nije štimalo niti u obrani, niti s realizacijom s kojom Bili evidentno imaju problema. Hajduk trenutno nema realizatora svojih šansi. No, zadržimo se sad na obrani. Što se tiče obrane i propuha u obrani Hajduka, treba vremena za uigravanje. Da bi se obrana uigrala, moraš uigravati, vježbati, biti strpljiv, patiti ako treba. Naravno, mi ne moramo gledati samo zadnja četiri igrača ili zadnjeg veznog. Jednostavno trebamo gledati cijelu ekipu kako igra obranu, ali pravilo u šesnaest metara je da si dobro orijentiran. U šesnaest metara ne može se pokrivati i čitati igra na način da se pusti svog igrača. Moraš svog igrača pokriti da bi i ostali reagirali kako spada. Svaki igrač u obrani mora odraditi svoj posao. Ovdje se dogodilo da je igrač koji je zabio gol za 2-2 bio sam na pet metara, iskoristio je propuh u obrani, neshvatljivu rupu. Tu sigurno je da je Hajduku potrebno vrijeme kojega oni nemaju i nikad ga neće imati, zato jer svake sezone mijenjaju ekipu i to na puno pozicija i to nije lako stvoriti. Ne bih htio uspoređivati to s Dinamom iz prošle sezone, kad su Plavi promijenili gotovo čitavu momčad, jer Hajduk nema to što ima Dinamo, a to je budžet", priča Dražen Besek.

Hajduk je momčad koja se stvara. I da me nitko krivo ne shvati, Hajduk će se stvarati godinu, dvije, ako će ustrajati, a ne vjerujem u to, iskreno. Jer, godine koje su prošle ne vjerujem da će dozvoliti da rade u kontinuitetu, niti trener niti sportski direktor. Jer, dok sportski direktor 'polovi' sve postulate Dalmacije na kojem principu funkcionira, mislim da će mu iscuriti vrijeme. Dražen Besek za Net.hr.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Slučaj Livaja: Prilagoditi se najboljem ili tjerati svoje?

Spomenuli ste realizaciju. Mnogi se pitaju o ulozi Marka Livaje i odluci trenera Garcije da ga ne koristi od prve minute. Kako to komentirate?

"Hajduk stvori šanse i onda jednostavno nemaju realizatora. Tu je Livaja, ali gdje malo Livaja igra... Mislim da igrač formata Livaje nije za dvadeset minuta igre. Razumijem i poštujem odluku trenera da želi nešto sprovesti i da vjerojatno u toj koncepciji Livaja ne odgovara najbolje, ali tako dugo dok ne vidim rezultate, ja se moram prilagoditi najboljim igračima, a mislim da je Marko Livaja tu najbolji. Garcia nema pokriće za svoju odluku glede Marka Livaje na klupi, već smo pričali o tome, a to se ponavlja i u ovoj sezoni. Na Poljudu opet isto."

Mentalitet koji koči i sportski direktor u Dalmaciji

Što Hajduk onda mora popraviti da bi izašao iz ovog začaranog kruga, je li dovoljno samo čekati da se obrana uigra?

"Ne može se čekati jer Hajduk, ponavljam, nema vremena. Hajduk mora jako puno raditi i moraju biti svjesni da ne mogu svake sezone, na početku sezone, ganjati Dinamo. Moraju prvo ganjati svoje kriterije kako doći do nečega. Hajduk treba poboljšati sve, da se razumijemo. Hajduk treba poboljšati mentalni sklop koji će im dozvoliti da oni mogu izgubiti utakmicu. Jer Hajduku se ne može zamjeriti volja, želja... ti igrači žele, ali jednostavno to nije dovoljno da bi oni uspjeli u rezultatu. Hajduk je momčad koja se stvara. I da me nitko krivo ne shvati, Hajduk će se stvarati godinu, dvije, ako će ustrajati, a u to ne vjerujem. Jer, godine koje su prošle ne vjerujem da će dozvoliti da rade u kontinuitetu, niti trener niti sportski direktor. Jer, dok sportski direktor Robert Graf 'polovi' sve postulate Dalmacije na kojem principu funkcionira, mislim da će mu iscuriti vrijeme", zaključuje Dražen Besek.

Besekova analiza jasno upućuje na to da problemi Hajduka nisu od jučer i da se ne mogu riješiti preko noći. Kroničan nedostatak kontinuiteta, pritisak rezultata koji ne dopušta stvaranje momčadi i specifično okruženje faktori su koji svaku novu garnituru u klubu stavljaju pred gotovo nemoguć zadatak. Vrijeme je resurs koji Hajduk nema, a bez njega, čini se, nema ni dugoročnog uspjeha.