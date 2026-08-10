Hajduk na nezapamćenom udaru: 'Katastrofa. Ne možemo dobiti uz sudački poguranac. Sve srušiti'

Istra 1961 iz Pule osvojila je bod na Poljudu protiv Hajduka pogotkom u posljednjim trenucima nedjeljnog susreta 2. kola SuperSport HNL-a. Hajduk je poveo u 15. minuti, kada je Rokas Pukštas nakon ubačaja iz kuta precizno pogodio glavom. Emil Frederiksen izjednačio je rezultat u 42. minuti sjajno izvedenim slobodnim udarcem. Novo vodstvo domaćinima donio je Marko Livaja u 84. minuti, ali Puljani se nisu predali. U petoj minuti sudačke nadoknade Dukan Ahmeti zabio je za konačnih 2-2.

Simpatizeri nezadovoljni rezultatom

Simpatizeri Hajduka nezadovoljni su rezultatom i igrom svojih nogometaša protiv Istre. Nakon što je objavljen rezultat na službenom Facebook profilu HNK Hajduk, korisnici ove društvene mreže zasuli su objavu svojim komentarima u kojima su iskazivali nezadovoljstvo.

Ovo su najzanimljiviji komentari:

"Jako mi je neugodno kao navijaču Hajduka! Pred 20000 navijača, uz dva nedosuđena penala za Istru, nismo u stanju pobijediti! Osim Pukstaša, Šotičeka i Šutala nema tu pravih igrača! Livaja vam forme što je i normalno zbog tretmana koji ima kod ovog trenera u pokušaju".

"Pravda je pobijedila! Znači, mi uz očiti sudački poguranac nismo u stanju dobiti grupu anonimusa iz Istre i to je sve što se ima za reći. Još jedna izgubljena sezona. Veliko hvala sekti Naš Hajduk što se do kraja uništili nekad veliki klub".

"Marešić i Van Hoorenbeeck ne mogu skupa čuvati Dalibora Petka u ženskom društvu".

"Kriv je Silić i obrana. U prosjeku imamo golmana koji od deset udaraca u okvir gola primi osam. Mislim da je Istra imala 2/2."

'Najteže se suočiti sa istinom i realnošću'

"Ovo će biti jedna od gorih sezona u povijesti kluba".

"Nakon 16 trenera i dalje je kriv trener. Srušiti sve i krenit ispočetka".

"Najteže se suočiti sa istinom i realnošću da smo samo jedan običan, prosječan klub u SHNL-u. Što prije shvatimo, bit će nam lakše. Nažalost, od Hajduka samo ime ostalo".

"Ovo je katastrofa za jednog Hajduka, stvarno žalosno za gledati."

"Nisu izdržali ni do Gospe, a prvenstveno već gotovo. Silić prevara, stoperski par užasan, Bamba katastrofalan, to nije ništa novo. Jedino svjetla točka su Šutalo i Puki. I da, zaslužen bod Istre poslije dva nedosudjena penala."

"Daj da skupimo pare za isplatu ovom treneru i neka ide".

"Garcia daj sam sebi otkaz i kod Ercega u Benkovac na janjetinu, prije leta".

"Pravda je zadovoljena, rezultat kakav je trebao biti, s obzirom da i sudac ne želi vidjet očite stvari. Dobro smo i prošli".

"Nije trener kriv, pola igrača u momčadi fizički ne zadovoljava igrati ovu ligu. Dobro smo na kraju prošli."

'Hajduk je postao specijalist za primiti gol u 90. minuti'

"Upravi otkaz".

"Garcia, sinko ostavi se nogometa! Počni golf trenirati".

"Hajduk je postao specijalist za primiti gol u 90. minuti".

"Jadan, jadniji, Hajduk."

"Sramota, ništa drugo".

"Ne znam šta Pukštas radi u ovom jadu. Jedini koji igra i žrtvuje se na terenu uz ove baletane. Idi momak nađi klub ostavi ovaj jad neka plešu."

"Hajduk je bio puno bolji, i nije zaslužio ovakve komentare. Mislim dok bude imao ovakve potpuno nerealne komentare od svojih navijača, da ne može krenut na bolje. Očito je Livaja napravio toliki bunt kod navijača protiv trenera da je ovo neviđeno. Ima normalno i trener svojih grešaka, ali ne može on davati golove. Ja mu zamjeram jedino što forsira ovog stopera Belgijanca, a Raci je očito bolji od njega, i što ranije nije ubacio Šutala. Silić je svojom nesigurnošću unio nervozu u obranu, koja je izlaskom Sigura postala nesigurnija. Svaka čast perspektivnom Siliću, ali moje je mišljenje da Hajduk treba boljeg golmana. Idemo dalje, u četvrtak trebamo pobijedit, a u prvenstvu će realno biti borba sa Rijekom i Osijekom za pozicije od drugog do četvrtog mista, i to je bilo za očekivati. Ja i dalje mislim dok je Livaja u klubu da će Hajduk teško krenuti naprijed, jer je on povodljive navijače navukao na svoju stranu i to se odražava na čitavu momčad, tko ne vjeruje neka pomno pogleda proslavu prvog i drugog gola i izvuče zaključak."

"Ono što je lani bio Osijek, ove sezone je Hajduk".

"Gospe moja što je ovo, Gospe moja što je ovo".

"Gledanje Hajduka je postao čisti gubitak vremena".