Stručnjaci otkrivaju kako razlikovati pravi sladoled od jeftinijih smrznutih deserata

Ljetne vrućine nezamislive su bez ledene poslastice, a škrinje u trgovinama i vitrine slastičarnica privlače potrošače šarenilom okusa. Mnogi posežu za kornetom ili čašicom tražeći kremasto osvježenje, uvjereni da kupuju sladoled. Međutim, pažljivijim čitanjem deklaracije može se primijetiti da na nekim pakiranjima stoji oznaka "smrznuti desert" ili samo "sladoled", koji se po sastavu bitno razlikuje od onoga što se smatra pravim, mliječnim sladoledom.

Iako naizgled identični, ključna razlika krije se u sastojcima, preciznije, u vrsti masnoće koja im daje prepoznatljivu teksturu i okus, a sve je definirano strogim zakonskim propisima, piše Southern Living.

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Što čini pravi sladoled?

Kako bi se zaštitili potrošači i osigurala standardna kvaliteta, postoje jasne definicije što se smije nazivati sladoledom i koje uvjete mora zadovoljiti. Glavna podjela temelji se na postotku i podrijetlu masti. Na vrhu ljestvice kvalitete nalaze se mliječni i krem sladoledi, čija receptura podliježe najstrožim kriterijima.

Mliječni i krem sladoled

Za potrošače koji preferiraju pun, bogat i autentičan okus, mliječni i krem sladoledi predstavljaju najviši standard kvalitete. Njihova temeljna karakteristika jest da smiju sadržavati isključivo mliječnu mast, dobivenu iz mlijeka, vrhnja ili maslaca. Da bi se proizvod smio nazvati mliječnim sladoledom, on mora sadržavati najmanje 2,5 posto mliječne masti, uz minimalno šest posto bezmasne suhe tvari mlijeka. Korištenje bilo kakvih biljnih masti ili proteina u ovoj je kategoriji strogo zabranjeno.

Kategoriju iznad njega čini krem sladoled, još raskošnija i bogatija verzija. On sadrži najmanje pet posto mliječne masti i barem 30 posto ukupne suhe tvari. Upravo taj viši udio mliječne masti zaslužan je za svilenkastu, gustu teksturu i dubok, slojevit okus. Ove dvije kategorije predstavljaju esenciju onoga što se tradicionalno smatra sladoledom.

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Šira kategorija i uloga biljnih masti

Osim navedenih premium kategorija, postoji i treća, znatno šira kategorija pod jednostavnim nazivom sladoled. U njoj leži ključna razlika koju većina potrošača ne primjećuje. Ova kategorija dopušta da proizvod sadrži mliječnu i/ili biljnu mast. To proizvođačima otvara mogućnost da mliječnu mast, koja je skuplja sirovina, djelomično ili u potpunosti zamijene jeftinijim alternativama poput kokosovog ili palminog ulja.

Upravo ti proizvodi često se na tržištu pojavljuju pod nazivom "smrznuti desert" kako bi se marketinški razlikovali, iako se po svom sastavu također mogu deklarirati kao "sladoled".

Utjecaj sastava na okus i teksturu

Iako prosječan potrošač teško razlikuje ove proizvode samo na temelju izgleda, razlika u okusu i teksturi često je primjetna, posebice pri usporednom kušanju. Mliječna mast ključna je za "osjećaj u ustima" (eng. mouthfeel). Njezina struktura nositelj je bogatih aroma i zaslužna je za glatku, kremastu teksturu koja se polako otapa.

S druge strane, sladoledi s biljnim mastima često imaju drugačiji profil. Mogu biti lakši i prozračniji, što je dijelom posljedica i veće količine zraka koji se upuhuje tijekom procesa smrzavanja radi postizanja većeg volumena. Zbog drugačije točke tališta biljnih ulja, ponekad mogu ostaviti lagani masni film na nepcu. Iako mogu biti vrlo ukusni, često im nedostaje dubina i kompleksnost okusa koju pruža prava mliječna mast.

Cijena kao pokazatelj

Zamjena mliječne masti biljnom ima direktan utjecaj na cijenu proizvodnje, a time i na maloprodajnu cijenu. Biljne masti znatno su jeftinije i dostupnije, što proizvođačima omogućuje da ponude cjenovno pristupačniji proizvod široj publici. Stoga, kada se u prodaji nađu dva naizgled slična proizvoda s osjetnom razlikom u cijeni, velika je vjerojatnost da skuplji pripada kategoriji mliječnog ili krem sladoleda. Izbor na kraju ovisi o osobnim preferencijama i budžetu, no važno je da potrošač bude informiran o sastavu proizvoda koji kupuje.

Najbolji način za siguran odabir jest čitanje deklaracije. Popis sastojaka jasno otkriva je li riječ o proizvodu na bazi mliječne masti ili onome koji sadrži biljne masti. Takva provjera omogućuje donošenje informirane odluke i odabir one vrste ledene poslastice koja odgovara ukusu i očekivanjima potrošača. Neovisno o izboru između krem sladoleda i lakšeg smrznutog deserta, poznavanje razlika u sastavu ključno je za zadovoljstvo kupljenim proizvodom.

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