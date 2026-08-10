FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PODIGNUTA OPTUŽNICA /

USKOK otkrio za što terete petoricu Srba i Hrvata, zaradili oko 150 tisuća eura

USKOK otkrio za što terete petoricu Srba i Hrvata, zaradili oko 150 tisuća eura
×
Foto: Robert Anic/PIXSELL

Okrivljenici su prodajom spremnika na ilegalnom tržištu ostvarili nepripadnu materijalnu korist od najmanje 145.500,00 eura koju su podijelili sukladno svojim ulogama i dogovoru

10.8.2026.
8:27
Tajana Gvardiol
Robert Anic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 2. lipnja 2026., pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv dvojice državljana Srbije (1990., 1969.), dvojice hrvatskih državljana (1989., 1980.) i jednog okrivljenika koji ima dvojno državljanstvo Hrvatske i Srbije (1970.) zbog počinjenja kaznenih djela izbjegavanja carinskog nadzora i nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja.

Optužnicom se I. do V. okr. stavlja na teret da su se, u razdoblju od 15. veljače 2026. do 20. svibnja 2026. u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, povezali u zajedničko djelovanje s ciljem pribavljanja nepripadne materijalne koristi kupovinom i krijumčarenjem iz Srbije u Hrvatsku te prodajom na nezakonitom tržištu veće količine spremnika za fluorirane stakleničke plinove koji se upotrebljavaju za servisiranje i punjenje rashladne i klimatizacijske opreme i opreme za dizalice topline, protupožarnih sustava i električnih rasklopnih uređaja.

Ilegalno unijeli 701 spremnik

U okviru realizacije toga plana, III. i IV. okr. su od nepoznate osobe iz Srbije nabavljali veće količine navedenih napunjenih spremnika za jednokratnu uporabu. Te spremnike su potom I. i II. okr. preuzimali u Srbiji i teretnim vozilima ilegalno dovozili u Hrvatsku na dogovorenu adresu u Zagrebu, dok je V. okr. bio zadužen da kao prethodnica provjerava je li na graničnom prijelazu između Srbije i Hrvatske  postavljen uređaj radi kontrole tereta kako bi mogli prijeći prijelaz bez takve kontrole. Tako su u Hrvatsku ilegalno unijeli najmanje 701 napunjeni spremnik.

Na dogovorenoj lokaciji u Zagrebu III. okr. je preuzimao te spremnike te ih odvozio i skladištio na nepoznatoj lokaciji, nakon čega ih je zajedno sa IV. okr. prodavao kupcima u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj za 300,00 eura po spremniku.

Policijski i carinski službenici su od ukupno dovezene količine spremnika zaplijenili više od 200 takvih spremnika. Na opisani način okrivljenici su prodajom spremnika na ilegalnom tržištu ostvarili nepripadnu materijalnu korist od najmanje 145.500,00 eura koju su podijelili sukladno svojim ulogama i dogovoru.

UskokOptužnicaSrbiHrvatiPolicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike