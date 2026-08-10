USKOK otkrio za što terete petoricu Srba i Hrvata, zaradili oko 150 tisuća eura

USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 2. lipnja 2026., pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv dvojice državljana Srbije (1990., 1969.), dvojice hrvatskih državljana (1989., 1980.) i jednog okrivljenika koji ima dvojno državljanstvo Hrvatske i Srbije (1970.) zbog počinjenja kaznenih djela izbjegavanja carinskog nadzora i nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja.

Optužnicom se I. do V. okr. stavlja na teret da su se, u razdoblju od 15. veljače 2026. do 20. svibnja 2026. u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, povezali u zajedničko djelovanje s ciljem pribavljanja nepripadne materijalne koristi kupovinom i krijumčarenjem iz Srbije u Hrvatsku te prodajom na nezakonitom tržištu veće količine spremnika za fluorirane stakleničke plinove koji se upotrebljavaju za servisiranje i punjenje rashladne i klimatizacijske opreme i opreme za dizalice topline, protupožarnih sustava i električnih rasklopnih uređaja.

Ilegalno unijeli 701 spremnik

U okviru realizacije toga plana, III. i IV. okr. su od nepoznate osobe iz Srbije nabavljali veće količine navedenih napunjenih spremnika za jednokratnu uporabu. Te spremnike su potom I. i II. okr. preuzimali u Srbiji i teretnim vozilima ilegalno dovozili u Hrvatsku na dogovorenu adresu u Zagrebu, dok je V. okr. bio zadužen da kao prethodnica provjerava je li na graničnom prijelazu između Srbije i Hrvatske postavljen uređaj radi kontrole tereta kako bi mogli prijeći prijelaz bez takve kontrole. Tako su u Hrvatsku ilegalno unijeli najmanje 701 napunjeni spremnik.

Na dogovorenoj lokaciji u Zagrebu III. okr. je preuzimao te spremnike te ih odvozio i skladištio na nepoznatoj lokaciji, nakon čega ih je zajedno sa IV. okr. prodavao kupcima u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj za 300,00 eura po spremniku.

Policijski i carinski službenici su od ukupno dovezene količine spremnika zaplijenili više od 200 takvih spremnika. Na opisani način okrivljenici su prodajom spremnika na ilegalnom tržištu ostvarili nepripadnu materijalnu korist od najmanje 145.500,00 eura koju su podijelili sukladno svojim ulogama i dogovoru.