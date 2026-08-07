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USKOK PODIGAO OPTUŽNICU /

Krenuo s paketima kokaina prema Srbiji, dohvatili ga na Bajakovu

Krenuo s paketima kokaina prema Srbiji, dohvatili ga na Bajakovu
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Foto: Robert Anic/PIXSELL/Ilustracija

Muškarac s dvojnim državljanstvom imao je unaprijed dogovorene kupce

7.8.2026.
9:59
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Robert Anic/PIXSELL/Ilustracija
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USKOK je pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv 26-godišnjeg muškarca koji ima dvojno, hrvatsko i srpsko državljanstvo kojom ga terete da je kao član zločinačkog udruženja sudjelovao u krijumčarenju i preprodaji kokaina.

Prema optužnici, od studenoga 2025. do travnja 2026. godine djelovao je u Srbiji, Hrvatskoj i drugim državama Europske unije zajedno s više zasad nepoznatih osoba. Cilj skupine bio je nabava, prijevoz i prodaja velikih količina kokaina unaprijed dogovorenim kupcima.

USKOK navodi da je optuženi s nepoznatim osobama iz Srbije dogovorio nabavu kokaina, njegovo preuzimanje u Hrvatskoj te krijumčarenje u Srbiju radi daljnje prodaje.

Prema optužnici, 30. travnja 2026. na području Vukovarsko-srijemske županije preuzeo je 10,5 kilograma kokaina zapakiranog u 11 paketa. Drogu je sakrio u prtljažnik automobila i prostor ispod stražnje klupe, nakon čega je krenuo prema Srbiji.

Međutim, na graničnom prijelazu Bajakovo policijski službenici tijekom pregleda vozila pronašli su skrivenu drogu i zaplijenili je.

USKOK optuženika tereti za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja. Postupak će se voditi pred Županijskim sudom u Osijeku.

UskokKokainKrijumčarenjeDilanje
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