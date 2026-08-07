Brutalno jutro u Osijeku! Muškarca pronašli pretučenog kako leži nasred ceste

Policija je jutros zaprimila uznemirujuću dojavu da u Wilsonovoj ulici u Osijeku na cesti leži pretučeni čovjek i to nasred ceste.

Kako su izvijestili iz osječko baranjske policije, informacije je stigla u 7.01 sati.

"Brzo je utvrđeno da se radi o 43-godišnjaku iz Osijeka, koji je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek", objavila je policija.

Slijedi daljnji rad na utvrđivanju svih okolnosti opisanog događaja.