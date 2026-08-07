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POLICIJA PRIMILA DOJAVU /

Brutalno jutro u Osijeku! Muškarca pronašli pretučenog kako leži nasred ceste

Brutalno jutro u Osijeku! Muškarca pronašli pretučenog kako leži nasred ceste
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Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Prevezli su ga hitno u KBC Osijek

7.8.2026.
9:03
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Sasa Miljevic/PIXSELL
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Policija je jutros zaprimila uznemirujuću dojavu da u Wilsonovoj ulici u Osijeku na cesti leži pretučeni čovjek i to nasred ceste.

Kako su izvijestili iz osječko baranjske policije, informacije je stigla u 7.01 sati. 

"Brzo je utvrđeno da se radi o 43-godišnjaku iz Osijeka, koji je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek", objavila je policija.

Slijedi daljnji rad na utvrđivanju svih okolnosti opisanog događaja. 

OsijekPretuceni
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