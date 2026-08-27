Traži se pastir u Slavoniji, uvjeti su toliko dobri da gazdi cijelu noć zvoni telefon

HIT DANA /

Traži se pastir koji bi čuvao 200 ovaca, a nude se beneficije kakve se ne viđaju često: od smještaja preko hrane do cigareta. Naš hit dana. Posao je u Boboti u Slavoniji, tijekom toplijih mjeseci radi se 6 do 8 sati dnevno, zimi 1 do 3 sata. Brinuti se treba o ovcama, puštati ih i hraniti, a pastir dobiva smještaj, hranu, odjeću, obuću, mobitel. Ako je pušač, od gazde će dobiti cigarete: a u kafiću može besplatno na kavu. Konaktirali smo čovjeka koji traži pastira: kaže telefon mu zvoni cijelu noć, ne puštaju ga na miru, pa ako ste željeli postati pastir: kasno vam je.