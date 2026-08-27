Žohar u službi čovjeka! Jednoga dana nećete vrištati kada ga vidite. Oni će nas možda spašavati

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ALI, KAKO GA DRESIRATI? /

Jednog dana žohari bi mogli pomagati u spašavanju života? Zvuči potpuno nemoguće, ali upravo takvu neobičnu tehnologiju razvijaju australski znanstvenici.

Na leđima su im kamere, a na nekim i uređaji za dostavu lijeka. Australski znanstvenici razvijaju tehnologiju koja bi žohare mogla poslati tamo gdje ljudi i klasični roboti teško mogu – duboko među ruševine, u potragu za preživjelima.

U prilogu Dore Vulić pogledajte kako bi izgledalo da kukci postanu dio spasilačke misije...