Hrvatski povjesničar o Ratku Mladiću: 'Bio je svjestan što se od njega traži'

PRVE REAKCIJE /

U Hagu je umro ratni zločinac Ratko Mladić. Služio je doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, te genocida u Srebrenici. Nakon što je u srpnju 1995.-te ušao u taj grad - pogubljeno je više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka.

U Hrvatskoj je u odsutnosti osuđen na 20 godina zatvora za razaranje Šibenika i šire okolice. 18. studenog 1991. počinjen je pokolj u Škabrnji. Iako Mladić nije optužen niti suđen za taj zločin, bio je na čelu postrojbi koje su imale operativnu kontrolu nad tim područjem.

Poznat kao brutalan i nemilosrdan u ratu - posljednjih godina doživio je više moždanih udara - a sve molbe za prijevremenim puštanjem na slobodu sud je odbio.

Nijednog trenutka tijekom suđenja Mladić nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a suce je vrijeđao i optuživao za pristranost.

Reakcija hrvatskog povjesničara

'Ratko Mladić je osoba koja na prvu, kada bi neka asocijacija bila, izaziva sliku siledžije. Čovjek je to kojega pamtimo po onom bahatom ponašanju na pregovorima s predstavnicima hrvatskih snaga. Pamtimo ga kao vrlo samouvjerenog čovjeka. Naravno, imao je iza sebe silu. Znao je da je superiorniji i nadmoćniji u odnosu na hrvatske snage i tako je nastupao.

Tako je nastupao i u Bosni i Hercegovini jer je Vojska Republike Srpske zapravo naslijedila naoružanje JNA, a time i nadmoćne snage. On je mogao sebi misliti da je neki Napoleon, ali 1992. godine bio je itekako svjestan što se od njega traži.

Ovdje mi na pamet pada sjednica Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini od 12. svibnja 1992. godine, kada je osnovana Vojska Republike Srpske i on imenovan za zapovjednikom Glavnog štaba. On je tada za govornicom rekao da je šest strateških točaka koje je srpska politika tražila u BiH, ako provede ono što se od njega traži, to znači genocid.

Dakle, bio je svjestan što se od njega traži, a opet je to provodio', komentirao je hrvatski povjesničar Ante Nazor.