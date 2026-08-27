Skrivao se u selu kod rođaka. Nije bio ni sjena onom bahatom generalu, ali stav je ostao isti - arogantan

Specijalna postrojba MUP-a Srbije uhitila je Ratka Mladića u ulici Vuka Karadžića 25. svibnja 2011. u 5.30 ujutro u tajnoj operaciji u selu Lazarevo kod Zrenjanina. Tražili su ga 16 godina. Pod lažnim imenom Milorad Komadić skrivao se na imanju svog rođaka Branislava Mladića i uzgajao je pčele.

Tadašnji srbijanski predsjednik Boris Tadić dao je službenu izjavu kazavši da je jako ponosan što su napokon okončali taj posao.

"Skinuta je ljaga sa Srbije i srpskog naroda i zatvorena stranica njene teške povijesti", istaknuo je Tadić.

Banuo rođaku na vrata u sred noći

Mladić je bio potpuno neprepoznatljiv, iako nije bio prerušen. Godine skrivanja i bježanja ostavile su traga na licu. Jako je ostario. Izgledom nije bio ni sjena onom generalu odgovornom za najstravičnije ratne zločine. Ipak, iako se fizički dosta izmijenio Mladić je zadržao bahati i arogantni stav.

Foto: Profimedia

Prilikom uhićenja bio je vrlo kooperativan. Njegov rođak Branislav nakon uhićenja ispričao je beogradskim Večernjim novostima da je normalno da je pomogao svom rođaku

"Pa tko ne bi čuvao rođaka. Što vam je ljudi?"

Najtraženiji haški bjegunac pred vratima mu se pojavio 2006. godine. Došao je u sred noći.

"Pitao me 'Znaš li tko sam'?. Bio je već oronuo. Ali kako ne bih znao. Prepoznao sam ga po glasu. I primio. Tko ne bi pustio u kuću brata? Tko ne bi sakrio brata?" prisjetio se tada Branislav te dodao da je rođak Ratko kod sebe tada imao samo dva pištolja, nekoliko stotina dolara i lijekove.

Živjeli su, ispričao je, kako su mogli od onoga što bi on zaradio.

"Otišao bi rođak odavde, samo da je imao gdje. Ali je znao da ga bez novaca nitko neće htjeti čuvati. Zato je prije pet godina i prekinuo sve veze i zakucao na moja vrata", kazao je te dodao kako je godinama Ratko bio zatvorenik u sobi.

"Jeli smo što smo imali. Zdravlje mu je sve više popuštalo. Još za rata u Bosni imao je moždani udar i dvaput je ranjavan. Nekad zdravi zubi su mu, do jednog, propali. Doživio je i moždani, tu kod mene u kupaonici. Tri dana je bio na ivici života i smrti. Poslije toga više nije bio isti.", kazao je Branislav Mladić.

Skirvao se punih 16 godina

Na temelju dokumenata Haškog tribunala, izjava svjedoka i razgovora sa sudionicima svih događaja Britanski Guardian je rekonstruirao gdje se Mladić svih 16 godina skrivao.

Foto: Profimedia

Najprije se boravio u vojnim objektima u Han Pijesku u istočnoj Bosni, a poslije i na drugim lokacijama na tom području te u Srbiji. Tadašnji srbijanski vlastodržac Slobodan Milošević osiguravao mu je sigurnost i utočište, posebno u danima kad je intenzivirana potraga za srebreničkim krvnikom. I dok je Miloševićev režim egzistirao, Mladić je na raspolaganju imao apsolutno sve. Dok se skrivao u velikom vojnom kompleksu Stragari pokraj Kragujevca na raspolaganju je imao sportske terene, bazen, dvorane sa stolovima za stolni tenis, pa čak i lovište s jelenima. Na raspolaganju je imao osobnog vozača, kuhara, konobara, tjelohranitelje koji su išli s njim kamo god je trebalo.

General Đorđe Ćurčin jednom je prilikom ispričao kako su zajedno bili i na nogometnoj utakmici Jugoslavija – Hrvatska 1999. godine, a i inače su se družili. Šetali šumom igrali šah, kartali, igrali stolni tenis.

Nakon toga Ratko Mladić je preselio u svoj stan u Beogradu u ulici Blagoja Parovića, a kretao se najčešće okružen tjelesnim čuvarima. Skrivao se nije jer je viđen u restoranima i na nogometnim utakmicama u Beogradu, a video snimke pokazuju i da je posjećivao obiteljske zabave.

Mladićevo ozbiljnije skrivanje počelo je padom Slobodana Miloševića s vlasti 2001. godine. Prijatelji iz vojske nagovarali su ga da se sakrije i odseli iz svog stana. Pristao je i preselio u bazu Krčmar pokraj Valjeva, koja je imala podzemna skloništa i bunkere.

Tu je ostao sve dok Srbija nije potpisala punu suradnju s Haagom, kada je zbog sigurnosti napustio bazu i počeo se skrivati kod prijatelja po Srbiji i Bosni i Hercegovini. Nakon toga je završio kod rođaka Branislava u čijoj kući je i uhićen.