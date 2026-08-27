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Plavi mogu odahnuti: Najbolji igrač ostaje na Maksimiru s jednim ciljem

Plavi mogu odahnuti: Najbolji igrač ostaje na Maksimiru s jednim ciljem
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Foto: IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia

Promjene u nogometu su dakako uvijek moguće, ali Beljina želja ulijeva sigurnost među Dinamove navijače

27.8.2026.
16:26
Sportski.net
IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia
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Pojedini su mediji iznijeli informaciju kako će Dinamo biti primoran prodavati nakon gubitka značajnog financijskog kolača koji bi donio plasman u Ligu prvaka. I dok neki igrač(i) do kraja prijelaznog roka mogu napustiti Modru svlačionicu, onaj najbolji to neće učiniti.

Naime, kako piše SportKlub, agent Diona Drene Belje, Srđan Lakić, potvrdio je kako Dinamov broj devet nema namjeru napuštati Maksimir:

“Dionova želja je postati legenda Dinama i postati važan igrač reprezentacije. A kada dođe pravi trenutak, napraviti iskorak. Kada će se to dogoditi, teško je sada reći, jer se u trenu sve može promijeniti. Ali, ne, u ovom trenutku ništa konkretnije nismo razgovarali o odlasku", rekao je Lakić.

Promjene u nogometu su dakako uvijek moguće, ali Modri puk može odahnuti jer strijelac 38 pogodaka iz prošle sezone želi ostati. Velika je to vijest za Dinamo, pogotovo zato što je Beljo jednako dobro ušao u ovu sezonu koliko je završio i prošlu. U dosadašnjih devet utakmica Beljo je postigao sedam i namjestio pet pogodaka, a taj konto je mogao biti i veći da je sam zabio "zicera" protiv Vikinga ili da su suigrači iskoristili nekoliko dobro kreiranih šansi.

Dion Drena BeljoDinamo
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