Preminuo general Marko Lugonja, osuđen za skrivanje Ratka Mladića
Lugonja je Mladića primio u svoj stan na nagovor generala Tolimira gdje se zadržao pet do šest dana. Sud je zaključio da je Lugonja svjesno pomagao Mladiću, svom bivšem zapovjedniku.
General Marko Lugonja, koji je osuđen zbog skrivanja haaškog bjegunca Ratka Mladića, preminuo je u Beogradu, gdje će biti i pokopan, piše Klix.ba.
Vijest je potvrdila Organizacija starješina Vojske Republike Srpske, navodeći da će sprovod biti održan 21. siječnja na beogradskom groblju Orlovača.
Apelacijski sud u Beogradu proglasio je Lugonju 2017. godine krivim za pomaganje Ratku Mladiću u razdoblju dok se skrivao od pravosuđa. Sud je utvrdio da mu je osiguravao hranu i druge potrepštine, iako je znao da je Mladić optužen pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju i da je za njim raspisana tjeralica.
Prema presudi, Lugonja je 2002. godine Mladića primio u svoj stan na nagovor generala Zdravka Tolimira, gdje se zadržao pet do šest dana. Sud je zaključio da je Lugonja svjesno pomagao Mladiću, svom bivšem zapovjedniku.
U priopćenju Organizacije starješina VRS-a navodi se da je Lugonja tijekom rata obnašao niz visokih sigurnosnih funkcija, među ostalim u Komandi Hercegovačkog korpusa u Trebinju, Glavnom stožeru VRS-a te Ministarstvu obrane Republike Srpske.
POGLEDAJTE VIDEO: Kako Hrvatska stoji s procesuiranjem ratnih zločina?