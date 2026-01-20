Preminuo general Marko Lugonja, osuđen za skrivanje Ratka Mladića

General Marko Lugonja, koji je osuđen zbog skrivanja haaškog bjegunca Ratka Mladića, preminuo je u Beogradu, gdje će biti i pokopan, piše Klix.ba.

Vijest je potvrdila Organizacija starješina Vojske Republike Srpske, navodeći da će sprovod biti održan 21. siječnja na beogradskom groblju Orlovača.

Apelacijski sud u Beogradu proglasio je Lugonju 2017. godine krivim za pomaganje Ratku Mladiću u razdoblju dok se skrivao od pravosuđa. Sud je utvrdio da mu je osiguravao hranu i druge potrepštine, iako je znao da je Mladić optužen pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju i da je za njim raspisana tjeralica.

Prema presudi, Lugonja je 2002. godine Mladića primio u svoj stan na nagovor generala Zdravka Tolimira, gdje se zadržao pet do šest dana. Sud je zaključio da je Lugonja svjesno pomagao Mladiću, svom bivšem zapovjedniku.

U priopćenju Organizacije starješina VRS-a navodi se da je Lugonja tijekom rata obnašao niz visokih sigurnosnih funkcija, među ostalim u Komandi Hercegovačkog korpusa u Trebinju, Glavnom stožeru VRS-a te Ministarstvu obrane Republike Srpske.

