Lidl Hrvatska ponovo povećava plaće i isplaćuje 13. plaću

Od početka poslovanja u Hrvatskoj, Lidl kontinuirano povećava plaće svojim zaposlenicima. Uz povećanje plaće, Lidl Hrvatska svim svojim zaposlenicima redovito osigurava i niz prednosti i pogodnosti kao što su – isplata 13. plaće u visini jedne bruto plaće, ljetna novčana nagrada u iznosu 535 eura neto, božićnica (400 eura neto) i uskrsnica (150 eura neto), nagrada za uspješnu sezonu, pokloni za zaposlenike i djecu zaposlenika za Božić i Svetog Nikolu, poklon za buduće roditelje, slobodan dan za polazak prvašića u školu i preko 40 drugih benefita.

„Ove godine obilježavamo 20 godina uspješnog poslovanja, a zaposlenici su ključni čimbenik našeg uspjeha. Lidl Hrvatska se ponosi time što nudi dugoročne karijerne mogućnosti i što uz redovito povećanje plaća za zaposlenike sustavno dodjeljuje novčane nagrade te posebne dodatke i poticaje. Iznimno nam je bitno zadržati naš kvalitetan kadar“,- poručio je Boris Lozić, predsjednik Uprave Lidla Hrvatska i Lidla Slovenija.

Razvoj zaposlenika na svim razinama dio je poslovne strategije Lidla kojom gradi dugoročni kontingent zaposlenika. Jasan i transparentan sustav razvoja karijere i internog napredovanja prednost je zaposlenja u Lidlu. Uz ulaganje u edukacije, treninge i razna stručna usavršavanja, svim zaposlenicima Lidl omogućava razvoj karijere sukladno potrebama poslovanja. Već 15 godina zaredom Lidl Hrvatska je nositelj Certifikata Poslodavac partner te je redovito na vrhu među poslodavcima prvog izbora. I ove je godine ponovno certificiran kao Top Employer, čime se svrstava među najbolje poslodavce u Hrvatskoj. Uz to je osvojio i prestižni Enterprise pečat, koji potvrđuje dosljedno visoke standarde i kvalitetne procese u području upravljanja ljudskim potencijalima na međunarodnoj razini, u čak 31 zemlji.

Lidl Hrvatska transparentno komunicira i uvjete zaposlenja, a s praksom komuniciranja raspona plaće počinje i prije stupanja na snagu EU direktive koja na to obvezuje. Sve otvorene pozicije s uvjetima i rasponom plaća dostupne su na karijera.lidl.hr