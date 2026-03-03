Legenda Hajduka otkrila kako Bijeli mogu pobijediti Dinamo: 'Ovog igrača bih doveo na Poljud'

Uoči novog okršaja HNK Hajduk Split i GNK Dinamo Zagreb na Poljudu, najvećeg derbija hrvatskog nogometa, razgovarali smo s Tomislavom Bušićem. Bivši napadač Hajduka bez zadrške analizira trenutačnu formu “bijelih”, pad u 2026. godini i izazove koji ih čekaju u borbi za naslov.

Može li Hajduk zadržati fokus između Rijeke i Dinama? Nedostaje li momčadi agresije i energije? Tko mora povući kad je najteže i kako se suprotstaviti Dinamu koji se diže u formi? Bušić otvoreno govori o problemima u igri, mentalitetu momčadi i receptu za pobjedu u derbiju koji može usmjeriti sezonu.

Tekstualni prijenos najvećeg hrvatskog nogometnog derbija pratite u nedjelju od 15.00 na portalu Net.hr.

Hoće li Hajduk više razmišljati o Rijeci ili Dinamu?

Rijeka dolazi u najgorem mogućem trenutku. Rijeka je dobra i ima glavu i rep. Znamo što je bilo na Rujevici u zadnjoj utakmici, mislim da su i ovaj put oni tamo favoriti, ali isto tako se nadam da mi možemo odigrati najbolju utakmicu. Najbitnija je...

Što se dogodilo s Hajdukom u 2026. godini?

Meni to sve izgleda kao da su promašili pripreme za ovaj dio sezone. Kao da igrači nisu na svom najboljem nivou, kao da nisu spremni. Ne smije se dogoditi da protiv Varaždina onako dobro otvore utakmicu, igraju dobro 20 minuta. Kako je utakmica išla kraju bili su sve lošiji, kao da im fali snage. Gledao sam uživo utakmicu protiv Rijeke na Poljudu, tu se vidjelo kako je Rijeka puno jača trkački, agresivnija, nabrijanija. Možda je i do kvalitete igrača. Hajduk mora puno bolje, okomitije. Lijepo mi na oko igramo, kroz posjed, ali imati loptu na svojoj polovici ništa ne donosi.

Koji igrač može tu agresivnost probuditi kod Hajduka?

Pukštas je primjer igrača koji treba nositi Hajdukov dres. Ima tu divljinu i agresiju, tu su i Rebić i Livaja. Ta tri igrača trebaju biti profili koje Hajduk mora imati na svim pozicijama. Premekani su mi svi ostali... To u današnjem nogometu ne prolazi.

Kako takav Hajduk mora izači na Poljud?

Hajduk mora dobiti Dinamo. Mora se baciti na glavu, moraju biti blizu, agresivni i uz publiku, koja će ih nositi, ugroziti Dinamo. Tako samo mogu zadržati nadu za naslov. Dinamo je dobra ekipa s dobrim pojedincima, ali igra se jedna utakmica u kojoj je sve moguće. Mislim da moraju odigrati hajdučki!

Što ako se dogodi loš rezultat uoči Dinama, u utakmici na Rujevici?

Kada igraš derbi s Dinamom, uvijek imaš motiv, pogotovo na Poljudu. Najveći derbi, nema veće utakmice u Hrvatskoj. To su naš najveći derbi s dva najveći kluba. Bit će pun stadion, navijači su uvijek tu. Trebaju ići glavom na kopačku, drugačije s Dinamom ne možeš...

Kako vi gledate na ovaj Kovačevićev Dinamo?

Dinamo je doveo dosta igrača na ljeto, trebalo je vremena da se svi skuže i uigraju. To su sve dobri igrači, na svim pozicijama su dva dobra igrača. Meni je osobno žao što su izgubili od Belgijanaca, doma su taj dvoboj izgubili. Krenuli su lagano i mlitavo, a Genk je bio okomit. Inače, mislim da su bolja ekipa od Genka. Dinamo se diže, ima napadača koji zabija, stvaraju mu dosta šansi. Stojković je divlji i odličan, bio bi odličan profil za Hajduk i naš mentalitet. Mišić drži vezu, sigurno, baš kapetanski. I tuče kada treba... Bakrar, Hoxha, ma svi su odlični.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pobjegao Hajduku na +7 u SHNL-u