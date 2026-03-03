Trump: 'Nokautirali smo Iran... Luđaci su htjeli prvi napasti. Nisam želio da se to dogodi'

Predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da su SAD "nokautirale" iransku mornaricu, zrakoplovstvo i radarsku obranu. Trump je to izjavio tijekom govora u Bijeloj kući uoči bilateralnog sastanka s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom.

"Nemaju mornaricu, ona je uništena. Nemaju zrakoplovstvo, ono je uništeno. Nemaju zračno otkrivanje, to je uništeno", rekao je Trump. "Njihov radar je uništen, i, uh, gotovo sve je uništeno."

Merz je potvrdio da su SAD i Njemačka "na istoj strani" oko nužnosti uklanjanja sadašnjeg iranskog režima. Trump je rekao da nam Njemačka "pomaže" usred Operacije Epski bijes.

Foto: Profimedia

'Luđaci su namjeravali prvi napasti. Nisam želio da se to dogodi'

Na pitanje je li ga Izrael natjerao da napadne Iran, Trump kaže:

"Ne, ja sam možda natjerao njih na potez", poručio je.

"Pregovarali smo s tim luđacima i po mom mišljenju oni su namjeravali prvi napasti", dodao je.

"Nisam želio da se to dogodi. Dakle, ako je itko nekoga natjerao na potez, onda sam ja možda natjerao Izrael. Mislim da su bili iznenađeni, ja sam bio iznenađen, a sada se sve te zemlje bore protiv njih", dodao je Trump. Naglasio je da je u današnjem napadu ciljana još jedna skupina iranskih čelnika te ustvrdio da se čini kako je učinak bio "prilično značajan".

"Danas je izveden još jedan udar na novo vodstvo i čini se da je bio prilično značajan. Dobivaju vrlo snažne udarce", naglasio je i dodao da je u prvom udaru ubijeno 49 čelnika. Na pitanje koji bi bio najgori scenarij za koji se SAD priprema, kaže:

"Najgori scenarij je da mi ovo učinimo, a vlast preuzme netko tko je jednako loš kao prethodna osoba", kaže. Trump je dodao da su imali neke ljude na umu koji bi mogli voditi zemlju, ali da su oni sada mrtvi.

"Uskoro više neće biti nikoga poznatog", rekao je.

Kritizirao Španjolsku i Ujedinjeno Kraljevstvo

Trump je posebno nezadovoljan Ujedinjenim Kraljevstvom i Španjolskom.

"Onaj otok o kojem ste čitali, taj najam, iz nekog razloga je dao otok u najam, a onda je netko došao i uzeo mu ga", rekao je misleći na UK.

"I trebalo nam je tri, četiri dana da utvrdimo gdje možemo sletjeti, bilo bi puno praktičnije sletjeti ondje nego letjeti mnogo dodatnih sati. Zato smo vrlo iznenađeni. Ovo nije Winston Churchill s kojim imamo posla", rekao je o britanskom premijeru Keiru Starmeru.

Za Španjolce je rekao kako im Vlada ne valja jer nisu dopustili Amerikancima da koriste njihove luke. Koga briga za njihove luke, rekao je.

"Da želimo, ušli bi u njih", rekao je i dodao da kod Španjolaca ništa ne valja osim ljudi. Najavio je da će prekinuti trgovinske odnose sa Španjolskom.

Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da je s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom "na istoj liniji" kada je riječ o uklanjanju iranskog režima.

"Na istoj smo liniji kada je riječ o uklanjanju tog strašnog režima u Teheranu. Razgovarat ćemo i o danu poslije, o tome što će se tada dogoditi", rekao je Merz sjedeći uz Trumpa u Ovalnom uredu prije sastanka dvojice čelnika.

"Svi se nadamo da će ovaj rat završiti što je prije moguće. Nadamo se da izraelska i američka vojska čine prave stvari kako bi se to privelo kraju i kako bi se doista uspostavila nova vlada koja će se vratiti miru i slobodi", naglasio je.

Merz je u Ovalnom uredu rekao i da će s Trumpom razgovarati o trgovinskom sporazumu između SAD-a i Njemačke, za koji je dodao da bi "želio da bude postignut što je prije moguće". Njemački kancelar je napomenuo da je na dnevnom redu i rat u Ukrajini.