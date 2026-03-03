FREEMAIL
UH, NIJE LOŠE /

Širi se video Rakitićeve majstorije! Navijači oduševljeni: 'Ovo je kao Ronaldinho'

Širi se video Rakitićeve majstorije! Navijači oduševljeni: 'Ovo je kao Ronaldinho'
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

'Pričekajte dok vidite što je Rakitić napravio na petom pokušaju'

3.3.2026.
19:35
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
Ivan Rakitić uživa u igračkoj mirovini, ali kada mu obveze poljudskog ureda dopuste itekako voli podsjetiti zašto je u svoje doba bio jedan od najboljih europskih veznih igrača. 

Europska liga je u sponzorskoj avanturi snimila Rakitića kako loptom pogađa u prtljažnik autobusa, a popularni 'raketa' je u petom od pet najavljenih pokušaja izveo nešto što ni sam nije očekivao. 

Podsjetio je brojne obožavatelje na legendarnu reklamu u kojoj Ronaldinho gađa prečke. 

"Pričekajte dok vidite što je Rakitić napravio na petom pokušaju", napisali su iz Europske lige. 

Ispalo je sjajno, a sjajna je i reakcija Rakitića koji se prvo nasmijao i rekao 'Oh, nije loše' pa nakon drugog puta sjajno iskontrolirao loptu i konačno ju pospremio u 'prtljagu'. 

POGLEDAJTE VIDEO: Simon: 'Ako ćemo ovako dugoročno, onda se nikoga ne trebamo bojati'

Ivan RakitićEuropska Liga
