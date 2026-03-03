Širi se video Rakitićeve majstorije! Navijači oduševljeni: 'Ovo je kao Ronaldinho'

Ivan Rakitić uživa u igračkoj mirovini, ali kada mu obveze poljudskog ureda dopuste itekako voli podsjetiti zašto je u svoje doba bio jedan od najboljih europskih veznih igrača.

Europska liga je u sponzorskoj avanturi snimila Rakitića kako loptom pogađa u prtljažnik autobusa, a popularni 'raketa' je u petom od pet najavljenih pokušaja izveo nešto što ni sam nije očekivao.

Podsjetio je brojne obožavatelje na legendarnu reklamu u kojoj Ronaldinho gađa prečke.

"Pričekajte dok vidite što je Rakitić napravio na petom pokušaju", napisali su iz Europske lige.

Ispalo je sjajno, a sjajna je i reakcija Rakitića koji se prvo nasmijao i rekao 'Oh, nije loše' pa nakon drugog puta sjajno iskontrolirao loptu i konačno ju pospremio u 'prtljagu'.

