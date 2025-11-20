Rakitić otkrio koliko godina još može igrati Luka Modrić: 'U Milanu nisu ni svjesni'

Ivan Rakitić nakon završetka karijere preselio je u urede van travnjaka, ali kao tehnički direktor Hajduka i dalje je zanimljiv brojnim svjetskim medijima koji njegovu riječ o aktualnim temama itekako cijene.

U velikom intervjuu za Flashscore osvrnuo se očekivano i na Luku Modrića skojim i dalje uživa u svom posebnom odnosu.

"Imam poseban odnos s Lukom. Obojica smo počeli u reprezentaciji kad smo bili mladi, a on je još uvijek tamo. On je nevjerojatna osoba i igrač. Mislim da nije važno jeste li navijač Real Madrida, Milana, Hrvatske ili bilo koga drugog; jednostavno morate voljeti Luku jer je način na koji pristupa nogometu i kako to radi divljenja vrijedan", rekao je popularni Raketa pa dodao:

"Mislim da u Milanu još nisu svjesni koliko su sretni što su doveli Luku u svoj klub, jer je jedinstveno, posebno, imati takvog igrača u svlačionici i na terenu. Nevjerojatno je kako igra u svojim godinama. I osobno mislim da Luka može igrati još nekoliko godina."

Upitali su Rakitića za neku anegdotu iz vremena igranja s Lukom.

"Anegdota? Ima ih puno, toliko sjajnih trenutaka, ali one koje nisu dobro poznate moraju ostati između Luke i mene."

Rakitićevo najuspješnije razdoblje bilo je pod vodstvom Luisa Enriquea. U prvoj sezoni Španjolca na čelu, Barcelona je osvojila 'treble'.

"Da bih vam pričao o Luisu Enriqueu, trebali bi mi sati i sati. Mogao bih čak cijeli dan pričati o Enriqueu. Uživao sam radeći s njim tri godine. Mislim da je on zaista poseban čovjek i trener, vrlo je pedantan i temeljit, zbog čega postiže takve rezultate. I nimalo me ne iznenađuje što postiže takve rezultate s PSG-om, ni najmanje. I mislim da još puno toga može postići jer znam da je potpuno lud za nogometom, znam da ga igrači prate, oduvijek je bilo tako."