Godina velikih promjena za Lauru Gnjatović: 'Tri Božića dočekala na Hitnoj'

Laura Gnjatović (24), medicinska sestra i aktualna Miss Universe Hrvatske, blagdane najradije provodi u krugu obitelji, njegujući tradiciju koju, kako kaže, ne bi mijenjala ni za što. Iako joj je Božić vrijeme mira i zajedništva, posljednjih godina često ga je dočekivala - na poslu.

Blagdani u znaku obitelji i tradicije

Badnjak u obitelji Gnjatović rezerviran je za zajedničko kuhanje, posna jela i okupljanje oko velikog badnjaka ispred kuće. Nakon večere slijedi polnoćka, a Laura priznaje da je i danas najnestrpljivija kada je riječ o otvaranju poklona. Božićno jutro, obiteljski ručak i duga druženja za stolom za nju su srž blagdana.

Tri Božića na Hitnoj u pet godina

Zbog posla medicinske sestre, Laura je u posljednjih pet godina čak tri puta Božić provela radeći na Hitnoj pomoći. Ističe da je to svjesno činila kako bi kolege s djecom mogli biti kod kuće. Unatoč radnim obavezama, uvijek je pronalazila vremena za obiteljsku blagdansku trpezu i domaća jela, prenosi 24sata.

Intenzivna godina i planovi za budućnost

Iza Laure je godina velikih prekretnica - kruna Miss Universe Hrvatske, zaruke s Filipom Vujčićem te zahtjevno natjecanje na Tajlandu, koje pamti i po zdravstvenim problemima i bolnim žuljevima. Trenutačno se seli u Rijeku, gdje planira zajednički život sa zaručnikom, a vjenčanje je zasad stavljeno na čekanje dok se život ne smiri.

