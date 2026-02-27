Zrinjski ipak nije mogao do senzacije: Štimac i Plemići pali u Londonu

Nogometaši HŠK Zrinjski Mostar nisu uspjeli napraviti senzaciju protiv engleskog Crystal Palacea u uzvratnoj utakmici doigravanja za nokaut fazu Konferencijske lige i porazom od 2-0 oprostili su se od daljnjeg natjecanja.

Prva utakmica odigrana u Mostaru završila je 1-1 pa je londonska momčad s ukupnih 3-1 izborila plasman u osminu finala, a momčad pod vodstvom Igora Štimca je završila svoje europsko putovanje.

U uzvratnoj utakmici na Selhurst Parku, prvo je u 36. minuti strijelac za Crystal Palace bio Maxence Lacroix, a konačnih 2-0 postavio je Evann Guessand u sučevom dodatku na kraju dvoboja.

Trener Igor Štimac iskoristio je sve dozvoljene izmjene u pokušaju da probije čvrstu englesku obranu, ali napadi Zrinjskog nisu uspjeli pronaći put do mreže domaćina.

Svoj europski put je završio i armenski prvak Noah, kojeg vodi hrvatski stručnjak Sandro Perković. Nizozemski AZ Alkmaar je u uzvratu slavio s 4-0 i s ukupnih 4-1 izborio plasman u osminu finala. Za Nou je od 63. minute igrao Marin Jakoliš.

Antonio Milić je s Lechom prošao u osminu finala pobjedom 1-0 protiv finskog KuPS Kuopija na domaćem terenu. Hrvatski branič je zamijenjen u 70. minuti.

