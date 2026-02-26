Eskalirao sukob Afganistana i Pakistana, eksplozije u Kabulu

Nekoliko snažnih eksplozija potreslo je Kabul rano u petak ujutro, nekoliko sati nakon što je talibanska vlada objavila da je pokrenula ofenzivu na granici protiv Pakistana, izvijestili su novinari AFP-a u afganistanskoj prijestolnici.

Pakistan je izjavio da su dvojica njegovih vojnika ubijena nakon što su afganistanski talibani kasno u četvrtak pokrenuli operaciju protiv vojnih položaja duž njihove zajedničke granice. Još je troje ozlijeđeno dok su pakistanske snage odgovarale na ono što nazivaju "ničim izazvanu vatru", rekao je ministar informiranja Attaullah Tarar.

Obje strane tvrde da su u sukobima nanijele velike gubitke. Stanovnici pograničnih regija Pakistana rekli su za BBC da su čuli eksplozije te su zamoljeni da se sklone na sigurno.

Odgovorili 'velikom operacijom'

Afganistanski talibani objavili su da su pokrenuli "veliku" operaciju kao odgovor na napade ranije ovog tjedna, u kojima je, kako tvrde, ubijeno najmanje 18 ljudi. Islamabad je rekao da su ciljali navodne militantne kampove i skrovišta.

Glasnogovornik talibanske vojske Mawlawi Wahidullah Mohammadi rekao je da je "operacija odmazde" pokrenuta u četvrtak oko 20:00 sati po lokalnom vremenu.

Glavni glasnogovornik skupine Zabihullah Mujahid rekao je da su u ofenzivi ubijen "brojni" pakistanski vojnici, a drugi su zarobljeni. To je demantirao glasnogovornik pakistanskog premijera, koji je također osporio Mudžahidovu tvrdnju da je zauzeto 15 vojnih položaja.

