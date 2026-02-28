FREEMAIL
VEČER PUNA GLAMURA

Pogledajte trenutak krunidbe! Evo kako izgleda nova Miss Zagreba u punom sjaju

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Na izboru za Miss Grada Zagreba pobjedu je odnijela Anđelina Nosić (18), hrvatska učenica umjetničkog usmjerenja i medijska tehničarka.
Izbor za Miss Grada Zagreba donio je novu pobjednicu - Anđelinu Nosić (18), učenicu umjetničkog usmjerenja i medijsku tehničarku koja je osvojila žiri i publiku spojem elegancije, talenta i samopouzdanja.

Večer je obilježila glamurozna atmosfera, niz modnih izdanja i emotivni trenutak krunidbe pred punom dvoranom. U našoj galeriji pogledajte kako je izgledao izbor koji je Zagrebu donio novo lice ljepote.

28.2.2026.
9:00
Hot.hr
Josip Mikacic/PIXSELL
MissZagrebIzbor Za Miss
