Pogledajte trenutak krunidbe! Evo kako izgleda nova Miss Zagreba u punom sjaju

Izbor za Miss Grada Zagreba donio je novu pobjednicu - Anđelinu Nosić (18), učenicu umjetničkog usmjerenja i medijsku tehničarku koja je osvojila žiri i publiku spojem elegancije, talenta i samopouzdanja.

Večer je obilježila glamurozna atmosfera, niz modnih izdanja i emotivni trenutak krunidbe pred punom dvoranom. U našoj galeriji pogledajte kako je izgledao izbor koji je Zagrebu donio novo lice ljepote.