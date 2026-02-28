Ovako to izgleda kada se stariji ljudi dočepaju društvenih mreža: Prizori su čisti urnebes
Društvene mreže odavno su postale mjesto zabave za sve generacije. No koliko god bilo simpatično vidjeti roditelje, bake i djedove kako otkrivaju čari Facebooka, ponekad se zapitamo bismo li im, barem privremeno, trebali oduzeti pristup internetu zbog objava koje dijele. Od statusa napisanih u krivom prozoru, preko pokušaja "screenshotanja", do potpuno zbunjujućih ili neugodno iskrenih objava - sadržaj koji starije generacije plasiraju online često je nenamjerno urnebesan.
Na popularnoj Reddit zajednici r/oldpeoplefacebook pronašli smo 20 najsmješnijih primjera koji savršeno prikazuju sudar generacija u digitalnom svijetu i koji će vas, bez pretjerivanja, nasmijati do suza.