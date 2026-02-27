Počela u Big Brotheru, danas konkurira za TV osobu godine: Evo kako je Antonije Blaće gradila karijeru

Antonija Blaće, jedna od najprepoznatljivijih televizijskih voditeljica u Hrvatskoj, ove je godine nominirana za prestižnu medijsku nagradu - Večernjakovu ružu u kategoriji TV osoba godine.

Na ekranu se pojavila početkom 2000-ih kao sudionica prve sezone reality showa Big Brother koji se emitirao na RTL-u. Odmah je privukla pažnju spontanošću i komunikativnošću. Iako tada nije pobijedila, upravo joj je to iskustvo otvorilo televizijska vrata.

Započela je tada njezina voditeljska karijera na RTL-u. Tijekom godina vodila je zabavne projekte i specijalne emisije te sudjelovala u raznim televizijskim formatima. Istaknula se kao voditeljica koja dobro funkcionira u emisijama uživo, posebno u reality i zabavnim programima, a publika ju je prepoznala kao osobu koja djeluje prirodno i neposredno, sa izraženim osjećajem za komunikaciju s publikom.

Antonija je tako vrlo brzo postala i jedno od zaštitnih lica RTL-a.

U galeriji se prisjetite Antonije Blaće u svim njezinim televizijskim ulogama - od prvog Big Brothera do raznih zabavnih emisija čije je bila zaštitno lice.