PRIČA O USPJEHU /

Počela u Big Brotheru, danas konkurira za TV osobu godine: Evo kako je Antonije Blaće gradila karijeru

Počela u Big Brotheru, danas konkurira za TV osobu godine: Evo kako je Antonije Blaće gradila karijeru
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Sve je počelo 2004. godine kad se Antonija pojavila kao natjecateljica u prvom Big Brotheru koji se prikazivao na Rtl-u U kući Big Brothera Antonija se isticala prirodnim ponašanjem i pozitivnom energijom, zbog čega je bila jedna od omiljenijih natjecateljica među gledateljima.
1 /20
Antonija Blaće, jedna od najprepoznatljivijih televizijskih voditeljica u Hrvatskoj, ove je godine nominirana za prestižnu medijsku nagradu -  Večernjakovu ružu u kategoriji TV osoba godine.

Na ekranu se pojavila početkom 2000-ih kao sudionica prve sezone reality showa Big Brother koji se emitirao na RTL-u. Odmah je privukla pažnju spontanošću i komunikativnošću. Iako tada nije pobijedila, upravo joj je to iskustvo otvorilo televizijska vrata.

Započela je tada njezina voditeljska karijera na RTL-u. Tijekom godina vodila je zabavne projekte i specijalne emisije te sudjelovala u raznim televizijskim formatima. Istaknula se kao voditeljica koja dobro funkcionira u emisijama uživo, posebno u reality i zabavnim programima, a publika ju je prepoznala kao osobu koja djeluje prirodno i neposredno, sa izraženim osjećajem za komunikaciju s publikom.

Antonija je tako vrlo brzo postala i jedno od zaštitnih lica RTL-a.

Stoga glasajte za Antoniju Blaće. Pošaljite SMS s tekstom RUZA2025 11 na 60 085 ili nazovite 065 900 900. Kupon za glasanje pronađite u Večernjem listu petkom, subotom i nedjeljom.

U galeriji se prisjetite Antonije Blaće u svim njezinim televizijskim ulogama - od prvog Big Brothera do raznih zabavnih emisija čije je bila zaštitno lice.

27.2.2026.
16:33
Hot.hr
RTL
Antonija BlaćeRtlVoditeljicaVeČernjakova RuŽa
