Čudovišni obiteljski SUV stigao u Hrvatsku: Ima 1156 'konja' i cijenu od koje boli glava

Porsche je u Hrvatskoj marka koja se voli i, sudeći prema prodajnim brojkama, kupuje. Prošle je godine na našim cestama završio 351 novi automobil iz Stuttgarta, što znači da je gotovo svakog dana jedan sretni kupac preuzeo ključeve svog novog sportskog ljubimca. Ta privlačnost sada dobiva potpuno novu, naelektriziranu dimenziju.

U Hrvatsku je stigao model koji pomiče sve dosadašnje granice, ne samo unutar marke, već i u cijelom segmentu luksuznih SUV vozila. Riječ je o potpuno električnom Porscheu Cayenne, a njegova perjanica, izvedba Turbo Electric, nosi titulu najsnažnijeg serijskog Porschea ikada proizvedenog.

Ovaj automobil nije samo nasljednik uspješne loze koja je prije više od dva desetljeća spojila svijet sportskih automobila i SUV-ova; on je tehnološki manifest na kotačima. S performansama koje zasjenjuju mnoge superautomobile, pionirskom tehnologijom punjenja i svestranošću koja ga čini jednako sposobnim na trkaćoj stazi kao i na obiteljskom putovanju, električni Cayenne označava početak nove ere.

Prkosi zakonima fizike

Srce i duša svakog Porschea su njegove performanse, a električni Cayenne Turbo u tom pogledu isporučuje više no što se moglo zamisliti. Dva elektromotora, po jedan na svakoj osovini, u sinergiji proizvode nevjerojatnu snagu. U normalnom načinu vožnje na raspolaganju je 630 kW (857 KS), no aktivacijom funkcije Launch Control oslobađa se puni potencijal od čak 850 kW, odnosno impresivnih 1156 KS, uz okretni moment do 1500 Nm.

Ove brojke pretvaraju se u ubrzanje koje oduzima dah. Od nula do 100 km/h, ovaj obiteljski SUV stiže za samo 2,5 sekunde. Sprint do 200 km/h traje tek 7,4 sekunde, a maksimalna brzina elektronički je ograničena na 260 km/h. Kako bi se takva snaga mogla isporučivati kontinuirano i bez pregrijavanja, Turbo izvedba koristi izravno hlađenje stražnjeg elektromotora uljem, tehnologiju preuzetu izravno iz motorsporta.

Za one kojima je to ipak previše, tu je i ulazni model Cayenne Electric, koji s 325 kW (442 KS) i 835 Nm okretnog momenta do stotke ubrzava za respektabilnih 4,8 sekundi.

Revolucija u bateriji i punjenju

Ključni element svakog električnog vozila su baterija i doseg, a Porsche je i ovdje postavio nove standarde. U srcu sustava nalazi se novorazvijena visokonaponska baterija kapaciteta 113 kWh, koja zahvaljujući naprednom termalnom menadžmentu osigurava doseg do 642 kilometra prema WLTP ciklusu.

No, prava revolucija događa se na punionici. Zahvaljujući 800-voltnoj arhitekturi, Cayenne Electric može se puniti na DC punjačima snagom do 400 kW. U idealnim uvjetima, to znači da se baterija od 10 do 80 posto kapaciteta napuni za manje od 16 minuta. Još impresivnije, za samo deset minuta punjenja moguće je dobiti do 325 kilometara dosega, čime se eliminira svaka briga oko dugih putovanja.

Automobil nudi i mogućnost bežičnog induktivnog punjenja, gdje je dovoljno parkirati vozilo iznad podne ploče kako bi punjenje automatski započelo.

Tehnologija za vožnju i svakodnevicu

Cayenne Electric svoju svestranost duguje sofisticiranom podvozju. Adaptivni zračni ovjes (PASM) dio je standardne opreme, dok Turbo model donosi i Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) za superiornu raspodjelu okretnog momenta. Po prvi put, dostupan je i sustav Porsche Active Ride, koji aktivno kompenzira naginjanje karoserije u zavojima i osigurava iznimnu stabilnost i udobnost.

Aerodinamika je također igrala ključnu ulogu u razvoju. S koeficijentom otpora zraka od samo 0,25, ovo je jedan od najaerodinamičnijih SUV-ova na tržištu. Aktivni aerodinamički elementi, poput pokretnih zakrilaca za hlađenje i adaptivnog krovnog spojlera, prilagođavaju se uvjetima vožnje kako bi optimizirali doseg i dinamiku. U unutrašnjosti dominira Porsche Driver Experience koncept.

Elegantno zakrivljeni "Flow Display" spaja se sa središnjom konzolom, a ispred vozača nalazi se 14,25-inčni digitalni instrumentarij. Kao opcija, tu je i zaslon za suvozača te Head-Up zaslon s tehnologijom proširene stvarnosti koji projicira informacije kao da se nalaze deset metara ispred vozila.

Digitalni luksuz i cijene za hrvatsko tržište

Novi električni Cayenne je i praktičniji od svojih prethodnika s motorima s unutarnjim izgaranjem. Duži je za 55 milimetara, a međuosovinski razmak povećan je za gotovo 13 centimetara, što rezultira osjetno većim prostorom za putnike na stražnjim sjedalima. Prtljažnik nudi izdašnih 781 litru, čemu treba dodati i 90 litara prostora ispod prednjeg poklopca.

S dolaskom na hrvatsko tržište, poznate su i cijene. Početni model Porsche Cayenne Electric kreće od 115.000 eura, dok se za vrhunac ponude, Cayenne Turbo Electric, treba izdvojiti 180.000 eura. Očekuje se da će prosječna cijena modela prodanih u Hrvatskoj, s uključenom dodatnom opremom, iznositi oko 150.000 eura.

Porsche je s električnim Cayenneom uspio u naizgled nemogućoj misiji: stvorio je automobil koji nudi performanse hiperautomobila, udobnost luksuzne limuzine i praktičnost obiteljskog SUV-a, a sve to u potpuno električnom paketu. Ovo nije samo korak naprijed za Porsche, već i jasan pokazatelj smjera u kojem se kreće budućnost automobila visokih performansi.

