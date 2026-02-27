Slavna sportašica: 'Smeta mi što me gledaju kroz ljepotu i društvene mreže. Više sam od toga'

Eugenie Bouchard, kanadska tenisačica koja je stekla međunarodnu prepoznatljivost i na terenu i izvan njega, prošlog je ljeta u 32. godini života prekinula profesionalnu karijeru.

Bouchard je oduvijek glasila za jednu od najljepših tenisačica na svijetu, a često ju se gledalo upravo kroz prizmu ljepote i onog što objavi na Instagramu, a ne kroz prizmu teniskih i ljudskih kvaliteta, odnosno njezine osobnosti. Ona nije skrivala svoju frustraciju zbog toga. Gostujući u podcastu Ok Sweetie, otkrila je s kakvim frustracijama se nosila i još se uvijek nosi.

'U meni ima toliko više toga'

"Ne želim biti samo oslikana širokom slikom 'OK, ona je samo ta koja objavljuje ovo na Instagramu ili nešto slično'... Ima toliko više u meni od toga. To nije ono o čemu razmišljam 24/7. To je samo dio moje osobnosti. Jednostavno pretpostaviti da je netko samo površinski ili ono što pokaže, to je osjećaj koji sam ponekad imala", prenosi njezine riječi britanski tabloid Daily Mail.

"Ne želim da me svi svode na samo jedno, kao da je to sve što jesam i da komentiraju o meni sve i svašta, a niti me ne poznaju. Postoje slojevi, slojevi i slojevi osobe kao takve. Ja sam više od toga", dodala je Eugenie Bouchard.

Bouchard je naglasila kako je važno da se ne smanjuje njezin identitet na samo vanjske aspekte, poput društvenih mreža ili izgleda. Osjetila je potrebu istaknuti da je njezina osobnost i talent daleko širi od tog jednog segmenta koji se često eksponira u medijima, te da je njezin stvarni fokus na tenisu, kojem posvećuje ozbiljan rad i predanost.

Izjavama poput ove, Eugenie ukazuje na frustracije koje osjećaju mnoge žene u sportu, koje se često suočavaju s time da se njihova vrijednost mjeri ne samo njihovim sportskim uspjesima, već i vanjskim izgledom i društvenim statusom. Unatoč tome, Bouchard je jasno stavila do znanja da njezin identitet nije definiran samo tim čimbenicima.

Eugenie Bouchard je na vrhuncu svoje slave bila predodređena za desetljeće dominacije, ali čija je karijera krenula nepredvidivim putem. Od finala Wimbledona do borbe za povratak u top 100, njezin put bio je sve samo ne jednostavan, a prošlog ljeta odlučila je reći konačno zbogom profesionalnom tenisu na mjestu gdje je sve i počelo, u njezinom rodnom Montrealu.

Čudesna 2014. godina

Rođena 1994. godine u Montrealu, Eugenie, poznatija pod nadimkom "Genie", od malih je nogu pokazivala izniman talent. Nakon što je 2012. postala prva Kanađanka s osvojenim juniorskim Grand Slam naslovom u Wimbledonu, bilo je jasno da se rađa nova zvijezda. No, nitko nije mogao predvidjeti brzinu kojom će osvojiti teniski svijet. Godina 2014. bila je njezina godina iz snova. S nevjerojatnom lakoćom i agresivnim stilom igre, probila se do polufinala Australian Opena i Roland Garrosa, da bi potom ostvarila povijesni uspjeh plasmanom u finale Wimbledona. Iako je u finalu poražena od iskusnije Petre Kvitove, postala je prva kanadska tenisačica u finalu pojedinačnog Grand Slam turnira.

Taj uspjeh katapultirao ju je na peto mjesto WTA ljestvice, čime je postala najbolje rangirana Kanađanka u povijesti. Te godine osvojila je i svoj jedini WTA naslov u Nürnbergu. Svijet je bio pod njezinim nogama. Sponzorski ugovori s divovima nizali su se jedan za drugim, a njezina popularnost, potpomognuta vjernom skupinom navijača poznatom kao "Genie Army", prelazila je granice sporta. Činilo se da je samo nebo granica. U jednom je trenutku Bouchard bila jedna od najvećih teniskih zvijezda.

Pad nakon zvjezdanog uspona

Međutim, pritisak koji dolazi s vrha često je nevidljiv i nemilosrdan. Kako je sama kasnije priznala, život joj se nakon finala Wimbledona pretvorio u kaos. "Prije je pobjeda bila nevjerojatna, a poraz normalan. Odjednom, pobjeda se očekivala, a poraz je bio katastrofa", izjavila je. Teret očekivanja postajao je sve teži, a prekretnica koja je trajno obilježila njezinu karijeru dogodila se na US Openu 2015. godine. Nakon pobjede u trećem kolu, poskliznula se i pala u svlačionici, zadobivši potres mozga. Ozljeda ju je prisilila na povlačenje s turnira i pokrenula dugotrajnu pravnu bitku protiv Američkog teniskog saveza (USTA), koja je završila nagodbom.

Taj nesretni događaj prekinuo je njezin zamah i započeo dugo razdoblje borbe. Uslijedile su godine u kojima je Bouchard tražila svoju staru formu. Nizali su se rani porazi, a njezino samopouzdanje, nekad ključni dio njezine igre, bilo je ozbiljno poljuljano. U jednom je intervjuu otkrila kako se u tom razdoblju borila s mentalnim zdravljem, osjećajući se izolirano jer o takvim temama tada nije bilo uobičajeno otvoreno govoriti. Njezina borba bila je i odraz pritiska modernog sporta, gdje sportaši nisu samo natjecatelji, već i globalni brendovi pod stalnim povećalom javnosti. Zanimljiv je i detalj da je u tom razdoblju izgubila unosan sponzorski ugovor s Rolexom nakon što je, kako je sama opisala, u "buntovničkoj fazi" drastično promijenila frizuru, što se nije uklapalo u imidž luksuznog brenda.

Godine potrage i novi početak

Unatoč svim poteškoćama, Bouchard se nikada nije predala. Bilo je tu povremenih bljeskova koji su podsjećali na njezine najbolje dane. U 2016. godini igrala je dva finala, u Shenzhenu i Kuala Lumpuru, a 2020. stigla je do finala Istanbula i trećeg kola Roland Garrosa. Godinu kasnije, u Meksiku, igrala je svoje osmo WTA finale. Ipak, taman kad bi se činilo da je na putu povratka, uslijedila bi nova prepreka, poput teške ozljede ramena 2021. godine, koja je zahtijevala operaciju i odvojila je od terena na dugih 17 mjeseci.

Tijekom oporavka, okušala se u ulozi stručne komentatorice za Tennis Channel, pokazavši da njezino razumijevanje igre seže dublje od samog udaranja loptice. U kasnijoj fazi karijere, najveći uspjeh ostvarila je kao dio tima. Godine 2023. bila je članica kanadske reprezentacije koja je po prvi put u povijesti osvojila Billie Jean King Cup, svojevrsno svjetsko prvenstvo u tenisu. Iako je njezin doprinos bio u igri parova, bio je to emotivan trenutak za igračicu koja je toliko dala kanadskom tenisu.

Oproštaj i život nakon tenisa

U srpnju 2025., putem emotivne objave na Instagramu, Eugenie Bouchard objavila je da je njezinoj profesionalnoj teniskoj karijeri došao kraj.

"Znat ćeš kad dođe vrijeme. Za mene, to je sada. Završavam tamo gdje je sve počelo: u Montrealu," napisala je. Njezin oproštajni turnir bio je upravo Canadian Open, pred domaćom publikom koja ju je pratila od njezinih prvih koraka.

Nakon tenisa, Bouchard se nije u potpunosti povukla iz sporta. Pronašla je novu strast u pickleballu, sportu koji u Sjevernoj Americi doživljava veliku ekspanziju, te se od 2024. godine profesionalno natječe. S karijernom zaradom od turnirskih nagrada koja se procjenjuje na gotovo sedam milijuna dolara, te brojnim sponzorskim ugovorima, osigurala je financijsku stabilnost, no njezin natjecateljski duh i dalje je prisutan.

Eugenie Bouchard ostat će zapamćena kao tenisačica koja je Kanađanima pokazala da je moguće dosegnuti sam vrh svjetskog tenisa. Njezina priča je podsjetnik na to koliko je tanka linija između slave i borbe te koliko su mentalna snaga i otpornost važni u svijetu profesionalnog sporta. Iako njezin vrhunac nije trajao onoliko dugo koliko su mnogi predviđali, njezin utjecaj i nasljeđe daleko nadilaze statistike i pobjede.

