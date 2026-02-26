Nekad najljepša tenisačica šokirala priznanjem: 'Izgledala sam kao da imam karcinom'

Eugenie Bouchard, bivša profesionalna tenisačica, otvorila je dušu o kaosu koji je zahvatio njezin život, te koji je doveo do "buntovne faze" nakon što je 2014. godine stigla do finala Wimbledona u dobi od samo 20 godina, prenosi britanski tabloid Daily Mail.

Prošlog ljeta prekinula karijeru u 32.

Eugenie Bouchard povukla se s teniskih terena prošlog ljeta na turniru u Kanadi (Canada Open) u dobi od 31 godine, a nakon toga je prešla na profesionalno igranje pickleballa. Bouchard je tako zaključila 16-godišnju karijeru koja je uključivala polufinale na Australian Openu i Roland Garrosu.

Međutim, najviši trenutak Bouchardine karijere bio je upravo početak njezinih muka na WTA Touru, kada je u drugom nastupu na Wimbledonu igrala finale protiv Petre Kvitove.

Bouchard je na kraju izgubila od češke zvijezde, no njezina nevjerojatna vožnja do finala katapultirala ju je u novi svijet slave.

"Nakon tog finala moj je život postao kaotičan: medijska pozornost, sponzori, promjene na svim razinama", ispričala je za Tennis Insider Club.

'Sve se promijenilo'

"Sve oko mene se promijenilo, što mi nije pomoglo kratkoročno, plus težina očekivanja. Prije je pobjeda bila nevjerojatna, a poraz normalan – sada je pobjeda bila očekivana, poraz katastrofa. Svaki ishod koji nije bio finale smatrao se neuspjehom", otkrila je Bouchard.

Iako je nakon finala i karijere rangirane na 5. mjesto svijeta bila u blagoj fazi nakon toga, Bouchard je priznala da su visoka očekivanja koja je to postavilo imala veliki utjecaj na njezino mentalno zdravlje u godinama koje su uslijedile.

"Nakon odlične 2014. godine, 2015. je bila vrlo teška za mene", kazala je Eugenie Bouchard.

"Bilo je teško jer mentalno zdravlje tada nije bilo tema o kojoj se puno govorilo, a ja sam puno patila – jednostavno nisam imala hrabrosti razgovarati o tome.

"Čak i priznanje da ideš kod terapeuta smatralo se čudnim. Ljudi su mislili da si luda ili slaba. Drago mi je da je to sada potpuno normalna tema, sretna sam što se stvari mijenjaju, ali prošla sam kroz jako težak period o kojem nisam mogla razgovarati."

'Bilo je puno gore nego što sam mislila'

Povećana pažnja prema njezinoj formi navela je Bouchard da traži načine za izražavanje svoje osobnosti, a kanadska zvijezda priznaje da je testirala svoju buntovnu stranu šišajući šiške.

"Da budem poštena, željela sam jako mali under-cut", rekla je na Ok Sweetie podcastu.

"Ne znam što se dogodilo, ali to je doslovno bilo pola moje glave. Osjećala sam se kao da izgledam kao pacijent s rakom. Pomislila sam, 'Ovo nije izgled koji sam tražila'. Bilo je puno gore nego što sam mislila, a to mi je uzrokovalo da ne obnovim ugovor s Rolexom."

Bouchard je usvojila ovaj stil dok je uživala u slobodnom vremenu u Miamiju nakon svog izleta u drugom kolu 2016. godine na Australian Openu, no smatra se da je ova stilistička pogreška imala dugoročne posljedice.

'U meni ima toliko više toga'

Kasnije je tvrdila da joj je Rolex poslao e-mail svom agentu sugerirajući da novi izgled "nije u skladu" s javnim imidžem ovog poznatog proizvođača satova.

Bouchard je 2015. godine bila rangirana na prvom mjestu u SportsPro-ovoj listi "50 najatraktivnijih sportaša svijeta", a često je bila prikazivana u publikacijama izvan teniskih krugova, čak je sudjelovala u izdanju Sports Illustrated Swimsuit.

Nakon što se povukla iz tenisa i prešla na pickleball, nastavila je održavati snažnu prisutnost na Instagramu s više od 2,3 milijuna pratitelja. No, Bouchard je željela naglasiti da je ponekad osjećala da su je ljudi svodili na njezin izgled tijekom njezine karijere.

"Ne želim biti samo oslikana širokom slikom 'OK, ona je samo ta koja objavljuje ovo na Instagramu ili nešto slično'... ima toliko više u meni od toga. To nije ono o čemu razmišljam 24/7. To je samo dio moje osobnosti. Jednostavno pretpostaviti da je netko samo površinski, ili ono što pokaže, to je osjećaj koji sam ponekad imala", zaključila je Eugenie Bouchard.

