Oteta braća na putu do škole: Uočeno sumnjivo vozilo plave boje, cure detalji

Bečka policija je na nogama zbog nestanka dvojice dječaka od sedam i osam godina kojima se izgubio svaki trag u srijedu. Riječ je o braći iz četvrti Leopoldstadt za koje se sumnja da su oteta.

Dječaci se u srijedu ujutro nisu pojavili u školi, što je bio znak za uzbunu te je ustanova odmah reagirala.

Potraga za dječacima proširena je na cijelu državu. Policija zasad ne iznosi puno detalja iz taktičnih razloga, no potraga je premašila 31 sat, prenosi Fenix magazin.

Lokalni mediji pišu da policija navodno traga za sirijskim državljaninom koji je navodno oteo sinove na putu u školu.

Nagađa se da je to učinio u plavom vozilu marke Lexus.

U pozadini je, navodno, spor oko skrbništva s njegovom suprugom. Protiv oca je pokrenuta istraga zbog protupravnog odvođenja djeteta te se strahuje da bi mogao pobjeći u inozemstvo.

Policija je potvrdila da ispituje sve okolnosti te intenzivno radi na pronalasku dječaka.

