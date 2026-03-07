Vušković otkrio Nijemcima zašto je odlučio pucati povijesni penal i zašto je drugi prepustio suigraču

HSV je ostvario vrlo značajnu pobjedu svladavši na gostovanju u Wolfsburgu istoimenog domaćina s 2-1, a Luka Vušković je izborio oba kaznena udarca za gostujuću momčad te realizirao prvi od njih.

Sva tri pogotka su pala iz kaznenih udaraca. Wolfsburg je poveo u 22. minuti, a strijelac je bio Christian Eriksen. U 33. minuti je HSV došao do izjednačenja s bijele točke, a precizan izvođač je bio mladi hrvatski reprezentativac. U 58. minuti je Jean-Luc Dompe pogodio s 11 metara za konačnih 2-1 i sedmu ovosezonsku pobjedu HSV-a koji je s 29 bodova privremeno došao na 10. mjesto.

Vušković je odigrao cijelu utakmicu za pobjedničku momčad. Ovo mu je peti gol u Bundesligi ove sezone u 22. utakmici, a engleski mediji raspisali su se u zadnje vrijeme o interesu brojnih europskih velikana poput Barcelone i Bayerna.

Fenomenalni tinejdžer

Vušković je tek drugi tinejdžer koji je realizirao penal za Hamburger SV u Bundesligi, nakon Manfreda Kaltza (1971. u dobi od 18 godina). Napunio je 19 prije deset dana.

"Jako smo umorni nakon tri utakmice u šest dana, ali borili smo se i zaslužili ovu pobjedu. Sjajno je pomoći momčadi i ofenzivno i obrambeno. Imam samopouzdanja i sretan sam što sam dio ove momčadi s ovim navijačima", rekao je Vušković pa pojasnio zašto je on pucao penal iako je staro nepisano pravilo da ga ne puca onaj igrač na kojem je napravljen prekršaj:

"Na papiru sam bio prvi jer Fabio Vieira nije bio na terenu. Imao sam dobar osjećaj. Bilo je malo sreće, ali gol je gol", rekao je i objasnio zašto je prepustio drugi kazneni udarac:

"Želio sam da Jean-Luc zabije. Jako smo sretni što ga imamo u momčadi. Ima puno kvalitete. To je danas pokazao."

