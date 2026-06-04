Ove godine grupna faza može se proći bez ijedne pobjede: Evo kako

Početak Svjetskog prvenstva udaljen je tjedan dana, što znači da se počelo s prognozama i kalkulacijama, a kao i zadnjih nekoliko godina u njima sudjeluju takozvana superračunala.

Tako je popularni profil na društvenoj mreži X, Football Meets Data, objavio njihovu kalkulaciju broja bodova potrebnih za prolazak grupne faze s trećeg mjesta. Trenutno bi četiri boda gotovo garantirala prolazak s više od 98 % šansi, čak i u slučaju gol-razlike od -4. Zanimljivo, druga faza moguća je čak i u slučaju da momčad ne pobijedi ni u jednoj utakmici. U slučaju tri remija, odnosno tri boda uz gol-razliku 0, momčadi bi imale oko 96 % šanse za prolazak skupine.

🎯 3 points and a -2 goal difference.



This is currently the lowest you can go if you want a >50% chance of qualifying for the KO stage as one of 8 best 3rd placed teams.



📈 3 pts and a non-negative goal difference already takes you past >95%!



👉 Detailed analysis of points and… pic.twitter.com/inla4ZgZhv — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 2, 2026

Takav scenarij ne događa se često, ali nije anomalija. Novi Zeland je, primjerice, na Svjetskom prvenstvu u Južnoafričkoj Republici upisao tri remija, no tada trećeplasirana momčad nije prolazila skupinu.

Dodajemo kako dvije najbolje ekipe iz svake od 12 skupina idu u nokaut fazu, zajedno s osam najboljih trećeplasiranih ekipa.