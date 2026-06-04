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OD TRNJA DO SP-A /

Napadač Kanade podijelio iskustva iz Hrvatske: 'Trener mi je rekao da stavlja crnce u igru'

Napadač Kanade podijelio iskustva iz Hrvatske: 'Trener mi je rekao da stavlja crnce u igru'
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Foto: Profimedia

Kanadski napadač u Trnje je stigao 2019. i tamo je proveo dvije godine

4.6.2026.
14:26
Sportski.net
Profimedia
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Promise David, napadač belgijskog Royal Uniona, ići će s Kanadom na Svjetsko prvenstvo. David se našao na popisu izbornika Jesseja Marscha, a prije samo šest godina igrao je za zagrebačko Trnje.

O iskustvu iz Hrvatske govorio je u podcastu koolcast.sport. Tamo je govorio o rasizmu kojeg je doživio i kako se morao snalaziti s malim primanjima. "Trener mi je doslovno u lice rekao da ne želi stavljati crnce u igru. Igrao sam treću hrvatsku ligu, ali za mene je to bio Santiago Bernabeu, europski nogomet. Nisam imao novaca. Imao sam oko tisuću dolara mjesečno na kartici za stanarinu, hranu i sve ostalo. Morao sam rastezati tu cifru. Čekao sam da piletina bude na popustu 50 % kako bih ju kupio", kazao je kanadski napadač.

 

 

"Hrvatska je bila zabavna, uvijek sam upoznavao sjajne ljude. Neki su mi i dalje prijatelji, lete u Belgiju i dođu na moje utakmice. Problem je bio rasizam, kažu nema mjesta za rasizam, ali u Hrvatskoj ga ima", rekao je Promise David. 

Kanadski napadač u Trnje je stigao 2019. i tamo je proveo dvije godine prije nego što je preselio u SAD. Ondje se zadržao godinu dana prije nego što se vratio u Europu – na Maltu, gdje je igrao za Vallettu i Sirens, prije nego što je potpisao za estonsku Kalju iz koje je došao u Union Saint-Gilloise.

Promise DavidUnion St GilloiseaSvjetsko Prvenstvo 2026.TrnjeKanadska Nogometna Reprezentacija
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