Jakirović otkrio koga želi u Hullu, ali i što zamjera Dinamu

Nakon fenomenalne sezone u kojoj "nije uspio u jedinom zadatku", to jest u kojoj je umjesto ostanka u Championshipu izborio plasman u Premier ligu, Sergej Jakirović se vratio kući u Hrvatsku.

Prilikom povratka bio je tražen na sve strane, te je već dao nekoliko intervjua, a u posljednjem je otkrio koji su mu planovi s Hullom za narednu sezonu:

"Računamo da će ostati kostur od 12 glavnih igrača koji su iznijeli ovu sezonu, a to znači da trebamo 12 do 15 pojačanja", započeo je Jakirović u razgovoru za Sportske novosti kojima je otkrio koga bi iz HNL-a rado vidio u narančastom dresu Tigrova:

"Ima u našoj ligi igrača koji su nam zanimljivi, ali tek trebamo vidjeti kolika će im biti cijena... Vjerujem da bi, sjajni su igrači. Hoxha dobro poznajem iz Dinama, Pukštas ima fantastične predispozicije, Fruk je briljantan u završnici. Sigurno će svi oni biti dio naših analiza i rasprava, ali rano je za bilo kakve zaključke. Trebamo vidjeti koliko ćemo imati novca na raspolaganju i koga ćemo sve biti u poziciji dovesti", rekao je Jakirović koji je potom prokomentirao i odlazak iz Dinama:

"I danas bih bio u Dinamu da sam imao takvu podršku, u to sam siguran. Imao sam iskrenu i punu podršku od Vlatke Peras i njezinih suradnika, ali ne i od Zajeca i novih ljudi koji su na proljeće ušli u klub. Nikad nisam shvatio razlog", rekao je bivši trener Modrih.

A što je Jakirović rekao o sinu Leonu koji je zimus prešao iz Dinama u Inter te o odnosu s Damirom Miškovićem pročitajte ovdje.