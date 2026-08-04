Nakon jednog udarca dobila je zastrašujuću dijagnozu: 'Počela sam tugovati za životom'

Običan odlazak u dječju igraonicu promijenio je život Britanki Claire Webb (32) u samo nekoliko minuta. Majka malog Teddyja tijekom igre sa sinom nesretno se udarila u dojku. Ubrzo je na istom mjestu primijetila oteklinu i tvrdu kvržicu, no ni u snu joj nije palo na pamet da će za nekoliko tjedana od liječnika čuti okrutnu dijagnozu: agresivni rak dojke u četvrtom stadiju.

Liječnici joj tada nisu davali mnogo nade. Claire, koja dolazi iz Worcestera, čak se bojala da neće doživjeti kako njezin sin kreće u školu. ''To me potpuno slomilo. Počela sam tugovati za životom koji sam zamišljala, za djecom koju sam htjela odgojiti i za putovanjima o kojima smo suprug i ja sanjali'', prisjeća se Claire, kojoj se, prema riječima liječnika, rak već proširio i na pluća.

Umjesto normalnog života, morala se pripremati za najgori scenarij. Promijenila je oporuku, sa suprugom razgovarala o budućnosti bez nje, a čak je i posjetila pogrebno poduzeće. ''Sjedili smo tamo satima i planirali moj sprovod. Imala sam osjećaj kao da sve promatram izvana“, opisuje jezive trenutke mlada žena.

''Onkolog mi je rekao da imam anđela čuvara''

No tada je uslijedio preokret koji nitko nije očekivao. Nakon tri kemoterapije liječnici su objavili da na pretragama više nema nikakvih znakova bolesti. ''Moj onkolog mi je rekao da imam anđela čuvara, jer se ovako nešto ne događa često. Isprva smo se nadali samo da se rak neće pogoršati, a onda je odjednom nestao'', kaže Claire u nevjerici.

Zahvaljujući izvrsnoj reakciji organizma mogla je podvrgnuti i operaciji koju liječnici u početku nisu smatrali mogućom. Danas nastavlja s imunoterapijom svaka tri tjedna i sama sebe opisuje kao pacijenticu koja je iznimno dobro reagirala na liječenje.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Najveća pobjeda stigla je prošlog rujna, kada je prvi put mogla odvesti Teddyja u školu. ''Kad sam mu oblačila uniformu i vodila ga tamo, bio je to najemotivniji dan u mom životu. Nije prošlo dugo otkako sam mislila da to nikada neću doživjeti. Sada ga svaki dan vodim i dovodim kući'', kaže sretna majka.

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