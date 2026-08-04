Svi pričaju o poruci treneru Hajduka ostavljenoj uz pomoćni teren: Boli na više razina

Napetosti u Hajduku ne padaju baš kao ni temperature u Splitu koje kao da cijelu stvar čine još gorom.

Split je sve podijeljeniji oko situacije u Hajduku, a sve je više onih koji okreću leđa treneru Gonzalu Garciji. Na pomoćnom igralištu Poljuda osvanuo je tako transparent s kratkom, ali vrlo jasnom porukom upućenom upravo glavnom čovjeku svlačionice Bijelih.

"Garsia, go home", ili u prijevodu "Garcia, odi doma", napisao je nepoznati autor na transparentu postavljenom uz teren na kojem trenira prva momčad Hajduka. Transparent možete pogledati OVDJE.

Osim što boli sve češća - i kao bolest raširena - nepismenost u hrvatskoj mladeži koja je dovela do Garsia umjesto Garcia, Splićane boli i neslaganje trenera i glavnog - te i dalje najboljeg - igrača Hajduka, Marka Livaje.

Poruka treneru je nastavak velikog nezadovoljstva navijača prikazanom igrom u uzvratnoj utakmici protiv Pafosa gdje je Hajduk poražen 4:0 i tako prosuo 2:0 iz prve utakmice.

Garcia već pod normalno dobiva zvižduke na Poljudu, a samo se vrh kluba i dalje ponaša kao danme da nema baš nikakvog problema. Situacija će - povijest nas je tako naučila - završiti loše, jako loše po Hajduk.