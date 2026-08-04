Odlazak iz Madrida sve bliže: Real postavio cijenu za Viniciusa

Real Madrid je, prema pisanju ESPN-a, otvoren za prodaju Viniciusa Juniora ako ne dođe do dogovora oko ugovora. Klub je postavio cijenu od 150 milijuna eura i ne namjerava povećati svoju posljednju ponudu, stavljajući tako pritisak na Brazilca uoči odlučujuće runde pregovora.

Financijski jaz ostaje prepreka

Dvije strane ostaju značajno udaljene u financijskim pogledima. Dok Real Madrid nudi paket vrijedan oko 22 milijuna eura po sezoni, Vinicius i njegovi predstavnici traže plaću od približno 30 milijuna eura. Brazilac (26), čiji trenutni ugovor istječe u lipnju 2027., vjeruje da zaslužuje biti među najplaćenijim igračima s obzirom na svoj doprinos klubu, uključujući golove u dva finala Lige prvaka. Izvori iz kluba inzistiraju da je ponuda od 22 milijuna eura njihov apsolutni limit.

Arsenal čeka rasplet

U slučaju potpunog kraha pregovora, Real Madrid je spreman ovo ljeto prodati igrača kako bi izbjegao njegov odlazak bez odštete sljedeće sezone. Cijena od 150 milijuna eura postavljena je unatoč činjenici da Viniciusu ostaje samo jedna godina ugovora. Kao najozbiljniji kandidat spominje se Arsenal, a mediji navode da su razgovori između kluba i igračevog tima već održani te da na Emiratesu raste optimizam oko mogućeg transfera.

Vinicius se u međuvremenu vratio treninzima i profesionalno odrađuje svoje obveze, ne pokazujući namjeru da forsira odlazak. Ipak, ovoga tjedna zakazan je sastanak koji se smatra presudnim.