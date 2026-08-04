Vlaović za RTL Danas: 'Dinamo mora krenuti napadački, za to imamo kvalitetu'

Pred Dinamom je nova europska noć - Plavi na Maksimiru kreću protiv Kauno Žalgirisa. S jedne strane Mario Kovaćević, s druge Željko Sopić, a o planu trenera Plavih, Dinamovim ambicijama i europskom putu ove sezone - na Maksimiru je s Goranom Vlaovićem razgovarala reporterka RTL Danas Marija Krolo.

"Kako protiv Žalgirisa?", upitala je reporterka RTL-a Vlaovića na početku razgovora.

"Kako? Pa s obzirom na to da je prva utakmica doma, naravno - napadački. Bilo bi dobro stvoriti prednost koja će am dati mirniji put tamo i manje nervoze, vjerujem da za to imamo kvalitetu", rekao je Vlaović pa se osvrnuo na trenutačnu formu Dinama:

"Premalo je prošlo, činjenica je da su dvije europske utakmice bile dosta stresne. S navijačke strane, u njima smo bili bolja momčad, međutim rezultatski je to bilo dosta 'čupavo'. U konačnici, obje su utakmice završile neodlučeno i tek smo u produžecima duge utakmice uspjeli riješiti pobjednika. Nadam se da to neće biti i večeras. Doma sam da je ovo slabija momčad nego što je Thun bio i da mi sve bolje djelujemo na terenu kako utakmice idu."

Vlaović je nakon toga odgovorio na pitanje s kojim bi uspjehom Dinama bio zadovoljan ove sezone u Europi.

"Vrlo je bitno za klub da igramo bilo koju europsku ligu. Osigurana je Konferencijska, naš cilj to nije, ali to je nekakav minimum koji očekujemo jer nikada se u nogometu ne može biti ni u što siguran. Europska liga je jedan nivo više, jedna kvaliteta koja može zadovoljiti sve navijače. Naravno, igranje Lige prvaka je desert svakom jelu, a u ovom slučaju nešto najbolje što neki klub može imati", zaključio je.