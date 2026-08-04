Nova velika europska noć: Dinamo lovi Ligu prvaka protiv Sopićevog Kauno Žalgirisa

Dinamo i Kauno Žalgiris od 20 sati na Maksimiru igraju prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka.

Liga prvaka, treće pretkolo 0 Dinamo : 0 Kauno Žalgiris

DINAMO:

KAUNO ŽALGIRIS:

Za oba je to kluba predzadnja stepenica prije grupne faze Lige prvaka koju svi žele. Uzvrat je tjedan dana kasnije u Litvi, a Dinamo će u slučaju prolaza protiv litavskog prvaka, igrati protiv norveškog Vikinga. Ako Dinamo prođe Kauno, prva utakmica play-offa Lige prvaka igrati će se 18. ili 19. kolovoza na Maksimiru, dok je uzvrat tjedan dana kasnije u Norveškoj.

No, kako iz Maksimira poručuju - nema preskakanja stepenica - prvo Kauno Žalgiris. Glavni sudac te utakmice je Erik Lambrechts iz Belgije. Pomagat će mu sunarodnjaci Jo de Weirdt i Kevin Monteny. Četvrti sudac je Lothar D'hondt. U VAR sobi su Clay Ruperti i Bert Put.