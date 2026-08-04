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Nova velika europska noć: Dinamo lovi Ligu prvaka protiv Sopićevog Kauno Žalgirisa

Nova velika europska noć: Dinamo lovi Ligu prvaka protiv Sopićevog Kauno Žalgirisa
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tijek utakmice trećeg pretkola Lige prvaka Dinamo - Kauno Žalgiris pratite UŽIVO na portalu Net.hr

4.8.2026.
17:04
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
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Dinamo i Kauno Žalgiris od 20 sati na Maksimiru igraju prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. 

Liga prvaka, treće pretkolo
04. 08. 2026.
20:00
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Dinamo
 
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Kauno Žalgiris
 

DINAMO: 

KAUNO ŽALGIRIS: 

Za oba je to kluba predzadnja stepenica prije grupne faze Lige prvaka koju svi žele. Uzvrat je tjedan dana kasnije u Litvi, a Dinamo će u slučaju prolaza protiv litavskog prvaka, igrati protiv norveškog Vikinga. Ako Dinamo prođe Kauno, prva utakmica play-offa Lige prvaka igrati će se 18. ili 19. kolovoza na Maksimiru, dok je uzvrat tjedan dana kasnije u Norveškoj.

No, kako iz Maksimira poručuju - nema preskakanja stepenica - prvo Kauno Žalgiris. Glavni sudac te utakmice je Erik Lambrechts iz Belgije. Pomagat će mu sunarodnjaci Jo de Weirdt i Kevin Monteny. Četvrti sudac je Lothar D'hondt. U VAR sobi su Clay Ruperti i Bert Put. 

 

DinamoUživožalgiris
komentara
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