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Još jedan vrući dan na Kopiki: Zgodne legice u bikinijima mamile poglede na svakom koraku

Još jedan vrući dan na Kopiki: Zgodne legice u bikinijima mamile poglede na svakom koraku
Foto: Ivica Benić
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Nedjeljne vrućine ponovno su napunile osječku Kopiku, gdje su brojni posjetitelji potražili osvježenje i predah od visokih temperatura. Ležaljke su bile zauzete, bazeni puni, a uz kupanje i sunčanje nije nedostajalo ni opuštenog druženja, igre i ljetne atmosfere.

Dok su jedni uživali u hladu i odmarali uz bazen, drugi su vrijeme kratili u vodi, sportskim aktivnostima i zabavi s prijateljima.

Kako je izgledala još jedna vruća nedjelja na omiljenom osječkom kupalištu, pogledajte na SiB.hr.

4.8.2026.
18:05
Hot.hr
Ivica Benić
KopikaLegice DanaLjetoSunčanjeNedjelja
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