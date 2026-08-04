Još jedan vrući dan na Kopiki: Zgodne legice u bikinijima mamile poglede na svakom koraku

LIDIJA BAČIĆ /
Jedna od najseksepilnijih hrvatskih pjevačica slavi 41. rođendan: Evo kako se mijenjala
Nedjeljne vrućine ponovno su napunile osječku Kopiku, gdje su brojni posjetitelji potražili osvježenje i predah od visokih temperatura. Ležaljke su bile zauzete, bazeni puni, a uz kupanje i sunčanje nije nedostajalo ni opuštenog druženja, igre i ljetne atmosfere.
Dok su jedni uživali u hladu i odmarali uz bazen, drugi su vrijeme kratili u vodi, sportskim aktivnostima i zabavi s prijateljima.
Kako je izgledala još jedna vruća nedjelja na omiljenom osječkom kupalištu, pogledajte na SiB.hr.