Još jedan vrući dan na Kopiki: Zgodne legice u bikinijima mamile poglede na svakom koraku

Nedjeljne vrućine ponovno su napunile osječku Kopiku, gdje su brojni posjetitelji potražili osvježenje i predah od visokih temperatura. Ležaljke su bile zauzete, bazeni puni, a uz kupanje i sunčanje nije nedostajalo ni opuštenog druženja, igre i ljetne atmosfere.

Dok su jedni uživali u hladu i odmarali uz bazen, drugi su vrijeme kratili u vodi, sportskim aktivnostima i zabavi s prijateljima.

Kako je izgledala još jedna vruća nedjelja na omiljenom osječkom kupalištu, pogledajte na SiB.hr.