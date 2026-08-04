Jeftinije ju je ispao jednodnevni izlet u Francusku negoli kino i ručak u vlastitom gradu!

Zašto platiti 50 funti (58 eura) za kino i ručak u trgovačkom centru kada se za taj novac može kupiti povratna avionska karta za Francusku?

Upravo je o tome razmislila učiteljica Claire Howard (48) iz britanskog Birminghama, koja je ujutro sjela u avion, ručala u Francuskoj, uživala u suncu i znamenitostima, pa se već prije ponoći vratila kući.

Zanimljivo, pritom ju je cijeli dan koštao samo 70 funti, odnosno oko 81 euro. Povratnu kartu za francuski Beauvais kupila je mjesec dana unaprijed za 27 funti.

Do aerodroma ju je odvezao suprug, autobus do centra grada koštao je 1,80 funti, a vožnja je trajala samo petnaest minuta.

Pariz je ovaj put nije bio interesantan: "Htjela sam vidjeti što nudi Beauvais i uživati u opuštenom danu punom šetnji, hrane i pića", rekla je Claire.

Prijepodne je provela na tradicionalnim subotnjim tržnicama, gdje si je priuštila kavu i pain au chocolat za 4 funte. Zatim je uživala u živoj muzici na trgu i otišla do jezera Plan d'Eau du Canada.

Za ručak je naručila francuski klasik – baget, sir i malu bocu vina za 8 funti, koje je pojela uz čitanje i sunčanje kraj vode.

"Uzbudljivo je otići u drugu zemlju samo na ručak ili jednodnevni izlet. U inozemstvu sve ima drugačiju atmosferu. Čini mi se kao mnogo veća avantura nego kada idem negdje kod kuće", kazala je učiteljica engleskog.

Claire je posjetila i katedralu u Beauvaisu te lokalni muzej u kojem se ne plaća ulaz. Dan je završila tajlandskom večerom za 10 funti.

Najbolji dio? S izleta joj nisu ostale samo lijepe uspomene i fotografije, već je u svoj mali budžet uspjela uklopiti i narukvicu za uspomenu koju je kupila za 8 funti.

Kad to čovjek vidi, sasvim je razumljivo što je Claire potpuno zavoljela jeftine letove i u inozemstvo putuje gotovo svaki mjesec.

Ove godine već je posjetila Bergamo, Malagu, Vallettu, Poznanj ili Porto, a za kolovoz ima kupljene karte za Poljsku i Berlin za 70 funti.

"Volim kada za isto vrijeme doživim toliko stvari, umjesto da cijeli dan kod kuće gledam Netflix i besciljno skrolam po društvenim mrežama", zaključila je.