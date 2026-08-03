Tko je Duška Brčić-Šušak o kojoj Hrvatska ne prestaje pričati posljednjih dana?

Posljednjih dana ime Duške Brčić-Šušak (27) našlo se u središtu domaće javnosti nakon što je njezin nastup na manifestaciji "Trag u beskraju" izazvao brojne reakcije. No, Duška nije nepoznato lice domaće glazbene scene. Mlada pjevačica iz Sinja godinama gradi svoju karijeru, a široj publici predstavila se u showu 'The Voice Hrvatska', gdje je svojim moćnim vokalom na audiciji osvojila sva četiri mentora. Iako je po struci doktorica veterinarske medicine, glazba je odavno postala njezin životni poziv.

Osim nastupa na brojnim festivalima i koncertima, iza sebe ima i autorske pjesme, a unatoč kritikama koje su posljednjih dana obilježile njezino ime, Duška je poručila kako je svjesna da je svaki nastup prilika za učenje i napredak. U galeriji saznajte tko je Duška Brčić-Šušak i kako je izgledao njezin put od veterine do jedne od najperspektivnijih mladih pjevačica na domaćoj sceni.